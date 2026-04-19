Smog i czyste powietrze zaczynają się od tego czym ogrzewamy dom

Ze względu na co raz większą świadomość i przepisy prawa, oczekiwania użytkowników od systemów grzewczych dotyczy nie tylko kosztów energii, ale także jak stosowane technologie w domach wpływają na co dzień na zdrowie i komfort życia mieszkańców z ochroną środowiska jest co raz wyższa.

Smog powstaje lokalnie

W Polsce głównym źródłem, tym najbardziej dolegliwym smogu, pozostaje tzw. niska emisja – zanieczyszczenia powstające podczas spalania paliw w domowych instalacjach grzewczych. Butelki pet, śmieci, słabej jakości pelet czy węgiel to główne składowe smogu. W praktyce oznacza to, że jakość powietrza w wielu miejscach Polski jest kształtowana jest na poziomie bardzo lokalnym, ulicy, osiedla czy pojedynczej miejscowości. W sezonie grzewczym to właśnie sposób ogrzewania budynków w największym stopniu wpływa na poziom zanieczyszczeń.

Pompa ciepła a smog

Pompy ciepła działają na zupełnie innej zasadzie niż tradycyjne urządzenia grzewcze wykorzystujące spalanie paliw. Urządzenie pobiera energię z otoczenia – powietrza, gruntu lub wody i przekazuje ją do instalacji grzewczej budynku. Ponieważ w procesie pracy nie zachodzi spalanie paliwa, w miejscu instalacji nie powstają spaliny ani pyły emitowane do otoczenia.

– Pompa ciepła nie jest urządzeniem spalającym paliwo, dlatego w miejscu instalacji nie powstają spaliny ani pyły. Z punktu widzenia mieszkańców oznacza to, że sposób ogrzewania budynku nie pogarsza jakości powietrza wokół domu – mówi Andrzej Dragan, Manager Działu Pomp Ciepła w Kermi. Dla użytkowników oznacza to przede wszystkim brak lokalnej emisji dymu czy zapachu spalania paliw, który często towarzyszy tradycyjnym systemom grzewczym.

Transformacja ogrzewania to mniejszy smog i rachunki i lepsze zdrowie

Zmiana sposobu ogrzewania budynków jest także elementem szerszej transformacji energetycznej. W wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce, rozwój pomp ciepła jest jednym z kierunków ograniczania emisji związanych z ogrzewnictwem indywidualnym.

Korzyści wynikające z nowoczesnych systemów grzewczych nie zawsze można łatwo przeliczyć na koszty energii. Coraz większą rolę odgrywa także komfort życia w bezpośrednim otoczeniu domu. Brak spalania paliw oznacza, że z komina nie wydobywa się dym, a w otoczeniu budynku nie pojawia się zapach spalin czy sadzy. – Inwestorzy zwracają uwagę już nie tylko na koszty ogrzewania, ale także na komfort życia wokół domu. Brak lokalnej emisji oznacza na przykład, że w ogrodzie czy na osiedlu nie pojawia się zapach dymu związany z ogrzewaniem budynku – mówi Andrzej Dragan.

Lekarze alarmują: smog wpływa na zdrowie

Eksperci podkreślają, że równie istotna jak jakość powietrza na zewnątrz jest jego jakość wewnątrz budynku. W nowoczesnych domach norma staje się zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperację. System ten zapewnia stałą wymianę powietrza w pomieszczeniach i jednocześnie ogranicza straty energii związane z wentylacją. W nowoczesnych budynkach pompa ciepła i wentylacja mechaniczna bardzo dobrze się uzupełniają. Jedna odpowiada za efektywne ogrzewanie budynku, a druga za stały dopływ świeżego powietrza do wnętrza domu.– Zanieczyszczone powietrze w naszych domach, szczególnie jeśli mamy różne choroby przewlekłe jak np. alergia czy choroby płuc mogą przyczyniać się do nasilenia objawów lub rozwoju nowych – mówi dr n. med. Norbert Górski, otolaryngolog, specjalista chorób nosa i zatok, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziału Medycznego Uniwersytetu Harvarda w Bostonie.

Dom to cały system nie tylko pompa ciepła

Współczesne instalacje w domach jednorodzinnych coraz częściej projektuje się jako spójny system, w którym poszczególne elementy współpracują ze sobą. Pompa ciepła odpowiada za produkcję energii cieplnej, instalacja grzewcza za jej dystrybucję w budynku, a wentylacja mechaniczna za jakość powietrza we wnętrzu. W praktyce oznacza to, że decyzja o sposobie ogrzewania budynku ma dziś znaczenie nie tylko dla rachunków za energię, ale także dla jakości powietrza – zarówno w otoczeniu domu, jak i w jego wnętrzu.