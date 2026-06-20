10 tys. zł na trzecie i każde kolejne dziecko, 1000 zł na drugie. Nowe świadczenie od 1 września. Bez wniosku pieniądze przepadną

10 tys. zł na trzecie i kolejne dziecko. Jest decyzja w sprawie „Maluszkowego”

10 tys. zł mają otrzymać rodzice, którym urodzi się trzecie i kolejne dziecko. Taką decyzję podczas majowej sesji podjęli radni Sosnowca.

Tzw. „maluszkowe” w kwocie 1000 zł ma przysługiwać także rodzicom, którym urodzi się drugie dziecko. Taką samą kwotę na każde dziecko przewidziano również w sytuacji, gdy jako pierwsze dzieci w rodzinie urodzą się bliźnięta.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać świadczenie?

Świadczenie nie będzie uzależnione od dochodu. Warunkiem jego otrzymania będzie zamieszkiwanie wraz z dzieckiem na terenie Sosnowca oraz posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej.

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę świadczeniaświad?

– Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć w terminie do sześciu miesięcy od dnia narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu - mówi Monika Holewa, pełnomocniczka ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

Kiedy ruszą wypłaty?

Program ma wystartować 1 września 2026 r. – Taką samą kwotę, liczoną na każde dziecko, przewidujemy również przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. W tym przypadku wypłatę świadczenia rozpoczniemy niezwłocznie po uprawomocnieniu się uchwały – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Nowa uchwała ma zastąpić dotychczasowe przepisy dotyczące zapomogi przy narodzinach więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. W tym zakresie wysokość świadczenia wzrośnie z 5 tys. zł do 10 tys. zł na każde żywo urodzone dziecko.

Szacowany koszt realizacji programu to około 200 tys. zł w 2026 r. oraz po około 1,5 mln zł w latach 2027–2028. Środki na wypłatę świadczeń mają pochodzić z budżetu miasta i zostać przekazane do MOPS w Sosnowcu.

Czy podobne świadczenia funkcjonują także w innych miastach?

Z tytułu urodzenia dziecka rodzicom może przysługiwać również tzw. becikowe. Jest to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na dziecko. O świadczenie mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

W przypadku becikowego obowiązuje jednak kryterium dochodowe. Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto.

Kwota 1000 zł jest jednak minimalną wysokością wsparcia przewidzianą w przepisach. Niektóre samorządy oferują wyższe świadczenia lub rezygnują z kryterium dochodowego. Przykładem jest Wysokie Mazowieckie, gdzie rodzice dzieci urodzonych w 2026 roku mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę w wysokości 3000 zł. Warto więc sprawdzić w swojej gminie, czy funkcjonuje lokalne „maluszkowe”.

Jakie jeszcze świadczenia przysługują po narodzinach dziecka?

Rodzice dziecka, u którego stwierdzono ciężką i nieodwracalną chorobę zagrażającą życiu, mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Aby uzyskać wsparcie, matka musi pozostawać pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Warunek ten nie dotyczy opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych oraz osób, które przysposobiły dziecko.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem portalu Emp@tia w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka albo objęcia dziecka opieką lub jego przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Źródło:

um.sosnowiec.pl