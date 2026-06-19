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"Gdyby wcześniej zwyciężył rozsądek". Prezydent Niemiec wbija szpilę Trumpowi ws. Iranu

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:17
Prezydent Niemiec wbija szpilę Trumpowi ws. Iranu
Prezydent Niemiec wbija szpilę Trumpowi ws. Iranu/Shutterstock
Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier skrytykował w piątek decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu USA z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Iranem. Ocenił też, że zawarcie nowego, lepszego układu z Teheranem niż ten z 2015 roku będzie obecnie trudne.

Porozumienie z Iranem z 2015 roku

Steinmeier, który był ministrem spraw zagranicznych Niemiec w 2015 roku, gdy w Wiedniu zawarto międzynarodowe porozumienie nuklearne z Iranem, nazwał ten układ „dobrym i szczegółowym rozwiązaniem”.

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- Szkoda, że prezydent Trump w trakcie pierwszej kadencji wycofał się z tej umowy – powiedział Steinmeier publicznemu nadawcy ARD. Jego zdaniem konsekwencją tego był wzrost napięć w regionie Bliskiego Wschodu.

- Tego wszystkiego można było uniknąć, gdyby porozumienie z 2015 roku pozostało w mocy. Ale to już przeszłość – stwierdził niemiecki prezydent. – Umowa z 2015 roku w rzeczywistości zawierała wszystko to, co teraz z wielkim trudem próbuje się ponownie poskładać – dodał.

Steinmeier: Wojna przeciw Iranowi była niepotrzebna

W ocenie Steinmeiera tegoroczna wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi była „niepotrzebna” i można było jej uniknąć, „gdyby wcześniej zwyciężył rozsądek”.

Ministerstwo spraw zagranicznych Szwajcarii przekazało, że rozmowy USA i Iranu w górskim kurorcie Buergenstock nie odbędą się, jak planowano w piątek. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J. D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu.

Informacja o wstrzymaniu spotkania Iran-USA zwiększa niepewność co do kolejnego etapu negocjacji po tym, gdy Teheran i Waszyngton podpisały tymczasowe memorandum, mające na celu zakończenie wojny i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

Z Berlina Mateusz Obremski

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: NiemcyDonald Trumpiran 2026
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