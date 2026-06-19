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Dorabianie na urlopie. Czy szef może zabronić Ci pracy w wakacje?

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 17:30
wakacje dzień wolny
Dorabianie na urlopie. Czy szef może zabronić Ci pracy w wakacje?/Shutterstock
Sezon urlopowy to dla wielu pracowników czas zasłużonego odpoczynku. Część osób decyduje się jednak wykorzystać te dwa lub trzy tygodnie wolnego na podratowanie domowego budżetu. Wyjeżdżają nad morze lub w góry, aby dorobić w gastronomii, hotelarstwie czy przy zbiorach owoców. Wielu pracodawców uważa to za niedopuszczalne. Szefowie żyją w przekonaniu, że skoro płacą za urlop wypoczynkowy, to pracownik ma obowiązek wyłącznie leżeć i odpoczywać. Pojawiają się nawet groźby zwolnień dyscyplinarnych. Warto sprawdzić, co na ten temat mówią przepisy prawa pracy. Prawda dla wielu przełożonych może być sporym zaskoczeniem.

Prawo do wolności. Co robisz na urlopie, to Twoja sprawa

Podstawową zasadą polskiego prawa pracy jest autonomiczność pracownika w czasie jego wolnym. Urlop wypoczynkowy to okres, w którym jesteś całkowicie zwolniona z obowiązku świadczenia pracy na rzecz swojego macierzystego pracodawcy.

W tym czasie masz pełne prawo decydować o swoim losie. Kodeks pracy nie zawiera żadnego ogólnego zakazu podejmowania zatrudnienia podczas urlopu. Szef nie ma prawa kontrolować Twojego prywatnego życia. Nie może też narzucać Ci formy spędzania wolnego czasu. Jeśli zamiast leżenia na plaży wolisz pracować przez 10 godzin dziennie na umowę zlecenie w smażalni ryb, jest to Twój wolny wybór. Pracodawcy nic do tego.

Granica lojalności. Kiedy szef może wlepić dyscyplinarkę?

Twoja wolność na urlopie ma jednak jedną, bardzo wyraźną granicę. Jest nią art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy. Przepis ten nakłada na każdego pracownika bezwzględny obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy oraz chronienia jego interesów.

Oznacza to, że nawet bez podpisanej umowy o zakazie konkurencji (tak zwanej lojalki), nie możesz na urlopie dorabiać u bezpośredniej konkurencji swojego szefa. Jeśli pracujesz w biurze rachunkowym „A”, a na urlopie idziesz pomagać biuru „B” na tej samej ulicy, ryzykujesz natychmiastowe zwolnienie dyscyplinarne. Działasz wtedy na szkodę swojej firmy. Jeśli jednak na co dzień pracujesz w banku, a na urlopie zatrudnisz się jako kelnerka w kurorcie, szef nie ma żadnych podstaw prawnych do wyciągnięcia konsekwencji.

FAQ

Czy muszę informować szefa, że będę dorabiać na urlopie?

Nie, nie masz takiego obowiązku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w Twojej umowie o pracę lub regulaminie zakładu znajduje się jasny zapis o obowiązku zgłaszania dodatkowego zatrudnienia. Jeśli takiego zapisu nie ma, Twoje zarobki na urlopie to Twoja słodka tajemnica.

Co jeśli mam podpisaną umowę o zakazie konkurencji?

Wtedy sprawa jest zamknięta. Jeśli lojalka obowiązuje w trakcie trwania stosunku pracy, podjęcie jakiejkolwiek aktywności u konkurenta (nawet na urlopie) jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Grozi za to dyscyplinarka i konieczność zapłaty kary umownej.

Czy mogę pracować na urlopie na inną umowę o pracę?

Tak, jest to w pełni legalne. Polskie prawo pozwala na posiadanie dwóch lub więcej etatów jednocześnie. Musisz tylko pamiętać, aby praca na drugim etacie nie kolidowała z Twoim normalnym grafikiem po powrocie z wakacji.

Czy nauczyciel na urlopie feryjnym może dorabiać w innej firmie?

Tak. Karta Nauczyciela nie zabrania pedagogom podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej podczas wakacji letnich czy zimowych. Nauczyciel może w lipcu legalnie pracować na umowę zlecenie, na przykład jako wychowawca na kolonii w zupełnie innej firmie.

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Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
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Tematy: pracawakacjeurlopdorabianie
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