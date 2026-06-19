Forsal logo

Jest nowa wiceminister obrony narodowej. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na stanowisko

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 08:33
[aktualizacja dzisiaj, 09:31]
Jest nowa wiceminister obrony narodowej. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na stanowisko
Jest nowa wiceminister obrony narodowej. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na stanowisko/X.com
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została w piątek powołana na stanowisko wiceministry obrony narodowej. Wcześniej pełniła funkcję pełnomocniczki rządu ds. mechanizmu SAFE.

Jest nowa wiceminister obrony narodowej

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił nazwisko nowej wiceministry na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w piątek. Decyzję podpisał premier Donald Tusk. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełniła wcześniej funkcję pełnomocniczki rządu ds. mechanizmu SAFE.

Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia 17 czerwca 2026 r. panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką powołał z dniem 18 czerwca 2026 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Decyzję podpisał Prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk – przekazano na uroczystości.

Podczas piątkowej uroczystości Kosiniak-Kamysz wręczył także nominacje: gen. dyw. Maciejowi Jabłońskiemu na stanowisko I zastępcy Dowódcy Operacyjnego RSZ, gen. dyw. Piotrowi Trytkowi na stanowisko zastępcy dowódcy V Korpusu armii Stanów Zjednoczonych (Fort Knox, USA), gen. dyw. Piotrowi Fajkowskiemu na stanowisko Inspektora Wojsk Lądowych DG RSZ, gen. bryg. Sławomirowi Lidwa na stanowisko Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz ppłk Andrzejowi Wasilukowi na stanowisko dowódcy 2. Pułku Rozpoznawczego.

Zobacz również

Szef MON: to ważna informacja, że to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji Sił Zbrojnych

Podczas konferencji wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że znajdujemy się w czasie, kiedy budowa odporności państwa polskiego jest największym zadaniem i zobowiązaniem rządu.

Do grona kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej przychodzi pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. Tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej, pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszej armii - mówił.

Przypomniał, że wszyscy zastanawiali się, czy jest będzie w stanie podołać takiemu wyzwaniu wygrania w Brukseli polskich interesów i zagospodarowania dla polskiego przemysłu, jak największych środków. Jak ocenił, to się udało właśnie dzięki Sobkowiak-Czarneckiej.

Pierwszy raz w historii Polski, to jest ważna informacja dla wszystkich pań, dla wszystkich kobiet, to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych i budowę sojuszniczych relacji z innymi państwami, siły gospodarki w oparciu o przemysł zbrojeniowy - mówił.

Zobacz również

Sobkowiak-Czarnecka: wysiłki kierujemy na budowanie odporności Polski

Po podziękowaniach nowa wiceministra w MON zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji Sił Zbrojnych, wyposażeniu polskiej armii. - Dzisiaj wszystkie nasze wysiłki kierujemy na to, żeby budować odporność naszej ojczyzny - podkreślała.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zwróciła także uwagę na konieczność promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak tłumaczyła, chodzi o to, żeby Polska produkowała nie tylko na własne potrzeby, ale też stała się potęgą, jeżeli chodzi o eksport.

Biorę na siebie tą ogromną odpowiedzialność. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, ale też obiecuję, że zrobię wszystko, żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło - podkreśliła wiceszefowa MON.

Zobacz również

Kim jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka?

Sobkowiak-Czarnecka na dotychczasową funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy została powołana w październiku 2025 roku. Wcześniej pełniła funkcję podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej.

W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej.

W latach 2016-2018 pracowała w Komisji Europejskiej w Brukseli specjalizując się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką "Wiadomości" TVP w Brukseli, reporterką Panoramy TVP2 oraz "Wydarzeń" Polsatu. Relacjonowała politykę krajową i międzynarodową – m.in. wybory w USA, zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli, unijne szczyty oraz Brexit.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska

Redaktorka Forsal.pl. Absolwentka stosunków międzynarodowych ze specjalizacją bezpieczeństwo i studia strategiczne na Uniwersytecie Warszawskim, a z pasji dziennikarka. W przeszłości związana z Polską Press i Polską Agencją Prasową. 

Specjalizuje się w tematach związanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz tematyką społeczną. Od lat przygląda się przestrzeganiu praw człowieka w Polsce i na świecie. W wolnym czasie ogląda mecze siatkówki i czyta kolejne reportaże. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJest nowa wiceminister obrony narodowej. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powołana na stanowisko »
Tematy: MONWładysław Kosiniak-Kamyszwiceministermagdalena sobkowiak-czarnecka
Powiązane
Funkcjonariuszka Straży Granicznej podczas służby na przejściu granicznym. W tle widoczne samochody, infrastruktura kontroli granicznej oraz oznakowanie formacji.
Deportacje cudzoziemców z Polski. Wiceszef MSWiA: w 2025 podjęto 14,7 tys. decyzji
Będzie nowy wiceszef CBA? Minister Tomasz Siemoniak zwrócił się z rekomendacją
Będzie nowy wiceszef CBA? Minister Tomasz Siemoniak zwrócił się z rekomendacją
Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce? Jest ruch rządu
Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce? Jest ruch rządu
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
To już naprawdę koniec pieców na gaz. Podali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Pierwsze zakazy wchodzą już wkrótce
Koniec pieców na gaz. Odwrotu już nie ma. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Nowa broń Ukrainy paraliżuje Rosjan. Nasze drogie czołgi mogą pójść w odstawkę
Nowa broń Ukrainy paraliżuje Rosjan. Nasze drogie czołgi mogą pójść w odstawkę
To dzieje się teraz w Rosji. Kreml znalazł nowego głównego wroga
To dzieje się teraz w Rosji. Kreml znalazł nowego głównego wroga
Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów
Wróg Rosji przekaże broń Ukrainie. Wyśle 150 tys. dronów
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj