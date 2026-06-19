Jest nowa wiceminister obrony narodowej

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił nazwisko nowej wiceministry na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w piątek. Decyzję podpisał premier Donald Tusk. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełniła wcześniej funkcję pełnomocniczki rządu ds. mechanizmu SAFE.

Prezes Rady Ministrów decyzją z dnia 17 czerwca 2026 r. panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką powołał z dniem 18 czerwca 2026 r. na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Decyzję podpisał Prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk – przekazano na uroczystości.

Wicepremier W. @kosiniakkamysz wręczył @magdasobkowiak decyzję o wyznaczeniu na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pic.twitter.com/dI4sf7C42y — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 19, 2026 Rozwiń

Podczas piątkowej uroczystości Kosiniak-Kamysz wręczył także nominacje: gen. dyw. Maciejowi Jabłońskiemu na stanowisko I zastępcy Dowódcy Operacyjnego RSZ, gen. dyw. Piotrowi Trytkowi na stanowisko zastępcy dowódcy V Korpusu armii Stanów Zjednoczonych (Fort Knox, USA), gen. dyw. Piotrowi Fajkowskiemu na stanowisko Inspektora Wojsk Lądowych DG RSZ, gen. bryg. Sławomirowi Lidwa na stanowisko Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz ppłk Andrzejowi Wasilukowi na stanowisko dowódcy 2. Pułku Rozpoznawczego.

Szef MON: to ważna informacja, że to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji Sił Zbrojnych

Podczas konferencji wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że znajdujemy się w czasie, kiedy budowa odporności państwa polskiego jest największym zadaniem i zobowiązaniem rządu.

Do grona kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej przychodzi pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji, która była niewątpliwym sukcesem. Tam się narodził program SAFE. Tam się narodziła propozycja premiera Tuska złożona w Brukseli, przeforsowana w Komisji Europejskiej, pierwsza w historii decyzja umożliwiająca finansowanie z budżetu europejskiego modernizacji i transformacji naszej armii - mówił.

Przypomniał, że wszyscy zastanawiali się, czy jest będzie w stanie podołać takiemu wyzwaniu wygrania w Brukseli polskich interesów i zagospodarowania dla polskiego przemysłu, jak największych środków. Jak ocenił, to się udało właśnie dzięki Sobkowiak-Czarneckiej.

Pierwszy raz w historii Polski, to jest ważna informacja dla wszystkich pań, dla wszystkich kobiet, to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych i budowę sojuszniczych relacji z innymi państwami, siły gospodarki w oparciu o przemysł zbrojeniowy - mówił.

Sobkowiak-Czarnecka: wysiłki kierujemy na budowanie odporności Polski

Po podziękowaniach nowa wiceministra w MON zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji Sił Zbrojnych, wyposażeniu polskiej armii. - Dzisiaj wszystkie nasze wysiłki kierujemy na to, żeby budować odporność naszej ojczyzny - podkreślała.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zwróciła także uwagę na konieczność promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak tłumaczyła, chodzi o to, żeby Polska produkowała nie tylko na własne potrzeby, ale też stała się potęgą, jeżeli chodzi o eksport.

Biorę na siebie tą ogromną odpowiedzialność. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, ale też obiecuję, że zrobię wszystko, żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło - podkreśliła wiceszefowa MON.

Kim jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka?

Sobkowiak-Czarnecka na dotychczasową funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy została powołana w październiku 2025 roku. Wcześniej pełniła funkcję podsekretarza stanu w pionie ds. Unii Europejskiej.

W latach 2019-2023 była szefową zespołu doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza, a w 2020 r. szefową sztabu w jego kampanii prezydenckiej.

W latach 2016-2018 pracowała w Komisji Europejskiej w Brukseli specjalizując się w tematach gospodarczych, polityce obronnej i kosmicznej. Wcześniej była korespondentką "Wiadomości" TVP w Brukseli, reporterką Panoramy TVP2 oraz "Wydarzeń" Polsatu. Relacjonowała politykę krajową i międzynarodową – m.in. wybory w USA, zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli, unijne szczyty oraz Brexit.