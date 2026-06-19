Stała baza wojsk USA w Polsce. Szef MON: Amerykanie dali nam zielone światło do negocjacji

Stałe bazy USA to "marzenie wielu pokoleń"

Minister obrony narodowej wystąpił w piątek na Warszawskich Targach Obronnych, podczas których podkreślił, że stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest „marzeniem, pragnieniem i działaniem wielu pokoleń”, ale to dziś jesteśmy najbliżej do jego realizacji.

Przypomniał, że w czwartek otrzymał odpowiedź pozytywną od szefa Pentagonu, Pete'a Hegsetha o to, żeby utworzyć w Polsce stałą bazę wojsk amerykańskich.

- To jest marzenie, pragnienie i działanie wielu pokoleń, ale naszym udziałem, naszego pokolenia jest to, co dzisiaj się dzieje. Wczoraj w tym liście otrzymujemy zielone światło już do takich bardzo precyzyjnych negocjacji. Ostateczna decyzja w umowie, ale tak daleko zaawansowany proces jest w tak krótkim czasie ostatnich tygodni - dodał.

Polska jest dziś jednym z liderów NATO na wschodniej flance

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest dziś jednym z liderów NATO na wschodniej flance i do 2030 roku zamierza zbudować największą armię w Europie. Przypomniał, że wydatki na obronność sięgają 5 proc. PKB, a tegoroczny budżet na ten cel wynosi około 200 mld zł. – Polska jest liderem zbrojeń i to jest marka rozpoznawalna na całym świecie – mówił wicepremier. Dodał, że ambicją rządu jest uczynienie z przemysłu obronnego jednego z głównych motorów rozwoju gospodarczego.

Szef MON przypomniał również zapowiedź uruchomienia 7 mld zł wsparcia dla firm zbrojeniowych z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach KPO. Zaznaczył, że coraz większą rolę odgrywają technologie cybernetyczne oraz rozwiązania podwójnego zastosowania, czyli rozwiązania, technologie i sprzęt lub materiały, które zostały zaprojektowane do użytku cywilnego, ale mogą być również wykorzystywane do celów wojskowych.

Sytuacja bezpieczeństwa w regionie

Odnosząc się do sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie, Kosiniak-Kamysz wskazał na prowokacje na Bałtyku, zakłócenia sygnału GPS, akty sabotażu i zagrożenia wywiadowcze. – Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne – powiedział. Podkreślił, że bezpieczeństwo państwa opiera się na „trzech filarach”: silnym społeczeństwie, silnej armii i silnych sojuszach.

Warszawskie Targi Obronne

Warszawskie Targi Obronne to dwudniowe wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu i budowaniu odporności państwa, a wystawcami są wojsko, służby mundurowe, producenci broni, sprzętu wojskowego oraz inne firmy z szeroko rozumianego sektora militarno-obronnego. Organizatorem jest Portal Obronny oraz Grupa ZPR Media.

W warszawskim Centrum Targowym EXPO XXI zobaczyć można m.in. czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomak, symulator dachowania samochodu (który jest na wyposażeniu Służby Ochrony Państwa) czy pojazdy specjalistyczne straży granicznej i policji. Pierwszy dzień targów ma charakter branżowy i jest zamknięty dla publiczności. Zaplanowano blok konferencyjny z udziałem przedstawicieli administracji i ekspertów poświęcony m.in. wyzwaniom polskiego przemysłu obronnego i roli biznesu w systemie bezpieczeństwa państwa.

Gościem targów była również nowo powołana wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Na ten dzień zaplanowano także panele eksperckie dotyczą m.in. rezerw strategicznych i bezpieczeństwa finansowego, zarządzania cyberbezpieczeństwem w administracji samorządowej, projektowania i wybierania śmigłowców, znaczenia satelitów i kosmosu w polskim systemie obrony, budowli ochronnych w Polsce, logistyki w czasie kryzysu czy systemów antydronowych.

O godz. 16 wręczone zostaną nagrody Złote Gardy – wyróżnienia Portalu Obronnego dla osób i instytucji zasłużonych dla obronności kraju.

W sobotę targi będą otwarte dla wszystkich zwiedzających. W programie znalazły się pokazy, warsztaty i wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, medycyny pola walki, gotowości kryzysowej i służby w mundurze. Swoją ofertę zaprezentuje także ponad 100 wystawców.