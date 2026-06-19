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Ceny paliw na weekend. Wiadomo, ile zapłacimy za tankowanie

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:29
Ceny paliw na weekend. Wiadomo, ile zapłacimy za tankowanie
Ceny paliw na weekend. Wiadomo, ile zapłacimy za tankowanie/Shutterstock
Ceny paliw w najbliższy weekend i poniedziałek będą niższe. Jak wynika z obwieszczenia Ministra Energii, litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5,94 zł, 98 – 6,61 zł, a diesel – 6,12 zł.

Ceny paliw w weekend 20.06-22.06

Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a diesla - 6,12 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że w porównaniu z piątkiem ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą niższe.

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Ceny paliw w piątek 19.06

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,00 zł, benzyny 98 - 6,66 zł, a oleju napędowego - 6,20 zł. 31 marca, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

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Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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Ceny maksymalne paliw

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

W ub. tygodniu została opublikowana nowelizacja rozporządzenia, wydłużająca obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa. Ministerstwo Finansów poinformowało w poniedziałek, że nie będzie przedłużenia obniżki akcyzy na niektóre paliwa. Tym samym, od 16 do 30 czerwca, poza obniżką stawki VAT z 23 do 8 proc., będą obowiązywały ceny maksymalne na stacjach, które są codziennie wyznaczane przez ministra energii. Zgodnie z ustawą, ceny maksymalne obowiązują tak długo, jak obowiązuje obniżka stawek VAT.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: ceny paliwcena dieslacena benzynyceny maksymalne paliw
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