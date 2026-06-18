Forsal logo

Polacy mają ubezpieczenia, ale nie zawsze znają zasady. Raport pokazuje skalę zjawiska

oprac. Łucja Orzeł
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
35 minut temu
Polacy mają ubezpieczenia, ale nie zawsze znają zasady. Raport pokazuje skalę zjawiska
Polacy mają ubezpieczenia, ale nie zawsze znają zasady. Raport pokazuje skalę zjawiska/dziennik.pl
Najpopularniejszym dobrowolnym ubezpieczeniem jest AC pojazdu, którego posiadanie deklaruje 81 proc. badanych. Polisę na mieszkanie ma 70 proc. respondentów – wynika z opublikowanego w czwartek raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń i Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z raportem „Świadomość ubezpieczeniowa Polaków 2026 – wiedza, postawy i doświadczenia” posiadanie AC pojazdu deklaruje 81 proc. badanych, czyli 89 proc. posiadaczy aut, a ubezpieczenie mieszkania 70 proc. respondentów, co stanowi 77 proc. mieszkańców.

Najczęściej wskazywane rodzaje ubezpieczeń dobrowolnych

Polisa na mieszkanie jest polisą dobrowolną, choć przy kredycie hipotecznym często jest obowiązkowa. 65 proc. Polaków twierdzi, że posiada polisę na życie, w połowie indywidualną (53 proc.), w połowie grupową w pracy (47 proc.). Ubezpieczenie zdrowotne (45 proc.) częściej wynika z benefitu pracowniczego (27 proc.) niż samodzielnego zakupu (18 proc.)” – wskazano w raporcie.

Jego autorzy podkreślają, że choć deklarowany poziom posiadania ubezpieczeń dobrowolnych w Polsce jest wysoki, to często są one efektem obowiązków lub warunków, które zostały postawione ich posiadaczom (np. w związku z kredytem). Poza tym część odpowiedzi wskazujących na posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia wynika z braku wiedzy.

(…) część respondentów mogła mylić obowiązkowe OC ppm (posiadaczy pojazdów mechanicznych - PAP) z dobrowolnym AC pojazdu. W rezultacie doprowadziło to do zawyżenia deklaracji dotyczących autocasco, którego posiadanie zadeklarowało 81 proc. badanych, podczas gdy posiadanie obowiązkowego OC ppm wskazało jedynie 47 proc. respondentów, co trudno uznać za odzwierciedlenie rzeczywistego poziomu ubezpieczenia kierowców” – czytamy w opracowaniu.

Błędy i nieporozumienia w deklaracjach respondentów

„Prawidłowej odpowiedzi, tzn. że po spowodowaniu stłuczki naprawę swojego auta pokrywa własna polisa AC, udzieliło 41 proc. badanych. 38 proc. myli OC z AC i sądzi, że odszkodowanie może uzyskać ze swojego OC. Aż 30 proc. twierdzi, że żadne ubezpieczenie nie pokryje takiej sytuacji” – wyjaśniono w publikacji.

Według raportu w odpowiedziach respondentów na temat ubezpieczeń widoczny jest efekt „nierealistycznego optymizmu - mechanizmu psychologicznego polegającego na przekonaniu, że negatywne zdarzenia częściej dotykają innych niż nas samych”.

Respondenci uważają, że są narażeni na ryzyko w mniejszym stopniu niż »przeciętny człowiek«. Zjawisko to wystąpiło we wszystkich badanych kategoriach zdarzeń, a jego efekt był najsilniejszy tam, gdzie wierzymy we własną kompetencję, ostrożność i kontrolę nad sytuacją. Przykładowo, ryzyko spowodowania wypadku drogowego respondenci oceniali u siebie na 12 proc., podczas gdy w przypadku innych osób już na 19 proc. Podobna różnica pojawia się przy nagłym zachorowaniu podczas wakacji (11 proc. vs 19 proc.) oraz wypadku w trakcie wyjazdu (12 proc. vs 19 proc.)” – wskazano w raporcie.

Postrzeganie ubezpieczeń w społeczeństwie i stereotypy

Zgodnie z badaniem 53 proc. Polaków uważa, że ubezpieczenia są częściej potrzebne osobom mniej zamożnym. Z kolei 20 proc. sądzi, że to produkt dla zamożnych, którzy mają najwięcej do stracenia.

27 proc. twierdzi, że polisy kupują »osoby ostrożne i bojaźliwe«, co nadaje decyzji o zakupie wymiar wartościujący, a nie racjonalny. 22 proc. widzi ubezpieczenia jako produkt dla starszych, a 19 proc. uważa, że młodzi nie potrzebują żadnego ubezpieczenia. To właśnie te stereotypy ograniczają zakup ubezpieczeń, gdy ktoś nie czuje, że jest to produkt dla niego” – zaznaczyli autorzy publikacji.

Raport powstał na podstawie badania opinii publicznej, w którym wzięło 1143 osób w wieku od 18 do 65 lat. Badanie przeprowadzono techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna w dniach 14-18 lutego br.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolacy mają ubezpieczenia, ale nie zawsze znają zasady. Raport pokazuje skalę zjawiska »
Tematy: polisa ubezpieczeniowaubezpiecznie OC
Powiązane
Diesel i benzyna tanieją. Ministerstwo podało nowe ceny paliw na piątek
Diesel i benzyna tanieją. Ministerstwo podało nowe ceny paliw na piątek
Wagony, które kupiła PKP Intercity
Używane niemieckie wagony trafią do Polski? Intercity chce ich kupić aż 96
pkp intercity, technologia, ekspansja
Hitachi i PESA nawiązują strategiczną współpracę dla rozwoju polskiego rynku kolejowego
Mostostal Warszawa idzie do sądu. Chodzi o zerwaną umowę na trasie Via Carpatia
Mostostal Warszawa idzie do sądu. Chodzi o zerwaną umowę na trasie Via Carpatia
Lotnisko, Gdańsk
To najlepsze lotniska świata. Polskie miasto docenione. To nie Warszawa
Ceny maksymalne paliw we wtorek. Kiedy warto zatankować?
Ceny maksymalne paliw we wtorek. Kiedy warto zatankować?
Zobacz
|
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Nowa broń Ukrainy paraliżuje Rosjan. Nasze drogie czołgi mogą pójść w odstawkę
Nowa broń Ukrainy paraliżuje Rosjan. Nasze drogie czołgi mogą pójść w odstawkę
To dzieje się teraz w Rosji. Kreml znalazł nowego głównego wroga
To dzieje się teraz w Rosji. Kreml znalazł nowego głównego wroga
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj