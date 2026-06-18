Niemieckie wagony trafią do Polski?

Intercity znów chce sięgnąć po używane, niemieckie wagony. W grudniu spółka zakupiła ich 50, od Deuchte Bahn. W mediach (głównie za sprawą polityków) rozpętała się burza. Jednak ostatecznie narodowy przewoźnik przyznaje, że z zamówienia jest bardzo zadowolony.

Wagony z lat 80. odkupione od DB Fernverkehr za 93,5 mln zł były znacznie tańsze niż każda inna opcja dostępna na rynku. Zdaniem Intercity to najlepszy sposób na "dosztukowanie" taboru. Intercity, choć posiada ok. 1,6 tys. sprawnych wagonów, to szuka przede wszystkim tych, które mogą jeździć z prędkością 200 km/h (trasa Warszawa - Trójmiasto; Warszawa - Kraków/Katowice).

Kolejne zamówienie z Niemiec

Wszystkie z pięćdziesięciu wagonów, zakupionych w grudniu, jeżdżą już po polskich torach. Zostały przemalowane oraz dostosowane do identyfikacji wizualnej Intercity. Ich stan, zdaniem ekspertów, jest bardzo dobry. Okazuje się, że nie będzie to ostatnie zamówienie.

- 17 lipca złożymy ofertę na zakup 96 wagonów z Niemiec. Są one w jeszcze lepszym stanie, niż te które kupiliśmy w ubiegłym roku - powiedział dziennikarzom Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

Nie jest to wielkie zaskoczenie. O planach zakupowych informował m.in. Rynek Kolejowy. Na początku roku, podczas komisji infrastruktury, wiceminister Piotr Malepszak przyznawał, że Intercity nie potrzebuje 50, a aż 200 nowych wagonów, by nadążyć za popytem pasażerskim.

Trwa kolejowy "boom"?

W zeszłym roku spółka PKP Intercity przewiosła 89,2 mln pasażerów. W tym roku zakłdano 96 mln osób, ale kolejarze po cichu licza, że uda się przekroczyć setkę. "Forsal" rozmawiał na ten temat z prezesem Malinowskim na początku maja.