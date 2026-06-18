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Używane niemieckie wagony trafią do Polski? Intercity chce ich kupić aż 96

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 10:34
[aktualizacja dzisiaj, 10:34]
Wagony, które kupiła PKP Intercity
Wagony, które w grudniu kupiła PKP Intercity/Materiały prasowe
Używane niemieckie wagony mają trafić do Polski. PKP Intercity potrzebuje pilnych zakupów, by obsłużyć rosnącą liczbę pasażerów. - Złożymy ofertę na zakup 96 wagonów z Niemiec. Są one w jeszcze lepszym stanie, niż te które kupiliśmy w ubiegłym roku - przekonuje prezes Intercity, Janusz Malinowski.

Niemieckie wagony trafią do Polski?

Intercity znów chce sięgnąć po używane, niemieckie wagony. W grudniu spółka zakupiła ich 50, od Deuchte Bahn. W mediach (głównie za sprawą polityków) rozpętała się burza. Jednak ostatecznie narodowy przewoźnik przyznaje, że z zamówienia jest bardzo zadowolony.

Wagony z lat 80. odkupione od DB Fernverkehr za 93,5 mln zł były znacznie tańsze niż każda inna opcja dostępna na rynku. Zdaniem Intercity to najlepszy sposób na "dosztukowanie" taboru. Intercity, choć posiada ok. 1,6 tys. sprawnych wagonów, to szuka przede wszystkim tych, które mogą jeździć z prędkością 200 km/h (trasa Warszawa - Trójmiasto; Warszawa - Kraków/Katowice).

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Kolejne zamówienie z Niemiec

Wszystkie z pięćdziesięciu wagonów, zakupionych w grudniu, jeżdżą już po polskich torach. Zostały przemalowane oraz dostosowane do identyfikacji wizualnej Intercity. Ich stan, zdaniem ekspertów, jest bardzo dobry. Okazuje się, że nie będzie to ostatnie zamówienie.

- 17 lipca złożymy ofertę na zakup 96 wagonów z Niemiec. Są one w jeszcze lepszym stanie, niż te które kupiliśmy w ubiegłym roku - powiedział dziennikarzom Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.

Nie jest to wielkie zaskoczenie. O planach zakupowych informował m.in. Rynek Kolejowy. Na początku roku, podczas komisji infrastruktury, wiceminister Piotr Malepszak przyznawał, że Intercity nie potrzebuje 50, a aż 200 nowych wagonów, by nadążyć za popytem pasażerskim.

Trwa kolejowy "boom"?

W zeszłym roku spółka PKP Intercity przewiosła 89,2 mln pasażerów. W tym roku zakłdano 96 mln osób, ale kolejarze po cichu licza, że uda się przekroczyć setkę. "Forsal" rozmawiał na ten temat z prezesem Malinowskim na początku maja.

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- W naszym przypadku można powiedzieć, że rozstrzygnie lato. Jeśli pogoda dopisze i utrzyma się obecna dynamika wzrostu, to niczego nie można wykluczyć - mówił prezes.

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Źródło: PAP
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

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Tematy: pociągkolejeIntercity
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