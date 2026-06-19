Rozmowy USA-Iran odwołane. Jest oficjalny komunikat

USA gotowe przyjechać "przy pierwszej nadarzającej się okazji"

„Plany nadchodzących rozmów technicznych nie zostały jeszcze sfinalizowane, a delegacja amerykańska jest gotowa wyjechać przy pierwszej nadarzającej się okazji” – głosi oświadczenie Waszyngtonu dotyczące odwołania spotkania Vance’a.

Informacja o wstrzymaniu spotkania Iran-USA zwiększa niepewność co do kolejnego etapu negocjacji po tym, gdy Teheran i Waszyngton podpisały tymczasowe memorandum, mające na celu zakończenie wojny i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz.

Rozmowy techniczne mają doprowadzić do porozumienia

Wcześniej zapowiadano, że w piątek zaczną się rozmowy techniczne, mające trwać 60 dni i doprowadzić do finalnego porozumienia kończącego wojnę z Iranem, rozpoczętą przez USA i Izrael w ostatnim dniu lutego.

- Plany nadchodzących rozmów technicznych nie zostały jeszcze sfinalizowane, a delegacja amerykańska jest gotowa wyjechać przy pierwszej nadarzającej się okazji – głosi oświadczenie Waszyngtonu dotyczące odwołania spotkania Vance’a.

Iranowi sprzeciwia się atakom Izraela w Libanie

Oświadczenie Białego Domu - przekazał portal Axios - pojawiło się kilka godzin po tym, jak Iran odwołał lot własnej delegacji, powołując się na ciągłe ataki Izraela na Hezbollah w Libanie.

W czwartek późnym wieczorem powiązany z Hezbollahem portal Al Mayadeen poinformował, że Iran ostrzegł amerykańskich mediatorów, iż kwestia Libanu jest kluczowa dla przeprowadzenia, kontynuowania lub przerwania negocjacji.

Wstępne porozumienie między USA a Iranem zakłada zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie, jednak nadal istnieją rozbieżności co do sposobu interpretacji i wdrożenia tego zapisu. Izrael nie został włączony do negocjacji porozumienia.

Wiceprezydent USA jest wściekły na Izrael

Wiceprezydent Vance w czwartek ostro skrytykował izraelskich urzędników za brak poparcia dla porozumienia nuklearnego USA z Iranem, oskarżając ministrów skrajnej prawicy o niedocenianie amerykańskiego wsparcia.

Urzędnik bliski premierowi Benjaminowi Netanjahu powiedział agencji Reutera, że Izrael „prowadzi uparte negocjacje” ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utrzymania swojej obecności w Libanie.

Izrael nie chce się wycofać z Libanu

Izrael zapowiedział, że nie wycofa się z południowego Libanu, nad którym od lat rząd tego kraju nie miał pełnej kontroli i który był de facto państwem w państwie, zdominowanym przez proirańską terrorystyczną organizację Hezbollah. Z tego terenu szyickie ugrupowanie zaatakowało Izrael trzeciego dnia wojny, wciągając do niej tym samym Liban.

Potencjalne wycofanie się armii z obszarów południowego Libanu było przedmiotem bezpośrednich negocjacji między Jerozolimą a Bejrutem, prowadzonych niezależnie od rozmów amerykańsko-irańskich. Oczekiwano, że zespoły spotkają się ponownie w przyszłym tygodniu. Negocjacje, które według Izraela mają ostatecznie na celu zapewnienie pełnego porozumienia pokojowego, a według rządu w Libanie skupiają się wyłącznie na deeskalacji, napotykają na trudności, ponieważ Hezbollah zapowiedział, że nie uzna ani nie zastosuje się do żadnego z zawartych w nich porozumień, co stwarza ryzyko wznowienia wojny domowej w Libanie.