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Porozumienie USA–Iran. Rekordowy przepływ ropy przez cieśninę Ormuz

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 19:19
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Vance: znieśliśmy blokadę, Irańczycy przestali atakować statki w cieśninie Ormuz/Shutterstock
J.D. Vance poinformował w czwartek, że USA i Iran realizują założenia wstępnego porozumienia pokojowego, dzięki czemu możliwy jest ruch statków przez cieśninę Ormuz. Podkreślił też, że liczy na przestrzeganie umowy przez Izrael.

- Ostatniej nocy 12,5 mln baryłek ropy wypłynęło przez cieśninę Ormuz, co jest rekordem od początku konfliktu (...) Irańczycy przez drugą noc z rzędu nie strzelali do statków w cieśninie Ormuz. Oni trzymają się swoich zobowiązań. CENTCOM przepuścił ponad tuzin statków przez naszą blokadę, więc my też trzymamy się naszej części - oznajmił Vance podczas briefingu w Białym Domu.

Wiceprezydent dodał, że oczekuje również, iż respektować porozumienie będzie też Izrael, który przeprowadził nowe ataki na Liban.

- Oczekujemy, że Hezbollah nie będzie wystrzeliwał dronów i rakiet na Izraelczyków, ale też oczekujemy, że Izraelczycy nie będą szaleli w Libanie. Obie strony muszą respektować swoją część - powiedział Vance. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: USAcieśnina OrmuzJ.D. Vance
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