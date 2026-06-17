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Kryzys na Bliskim Wschodzie przyspiesza decyzję ZEA. Eksport bez udziału cieśniny Ormuz

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:54
Kryzys na Bliskim Wschodzie przyspiesza decyzję ZEA. Eksport bez udziału cieśniny Ormuz
Kryzys na Bliskim Wschodzie przyspiesza decyzję ZEA. Eksport bez udziału cieśniny Ormuz/Shutterstock
Minister handlu zagranicznego Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazał agencji Bloomberga, że ZEA chcą do zera zredukować swoją zależność od trasy eksportowej prowadzącej przez cieśninę Ormuz. Iran zablokował tę trasę na przełomie lutego i marca w reakcji na ataki zbrojne Izraela i USA.

ZEA ma plan: zero zależności od cieśniny Ormuz

- Zmierzamy w kierunku zredukowania do zera zależności od cieśniny Ormuz, bez względu na to, czy zostanie w niej przywrócona swoboda żeglugi - powiedział Thani Al Zejudi. - Cieśnina zostanie otwarta i mamy nadzieję, że nastąpi to szybko, ale nie wstrzymamy realizacji nowego planu - dodał.

Zamknięcie ruchu w cieśninie uwydatniło kluczowe znaczenie tej drogi wodnej dla globalnych dostaw energii i innych surowców, od nawozów i helu po aluminium.

Sednem planu jest znaczna rozbudowa wschodnich portów Dibba, Fudżajra i Chur Fakkan, położonych na wybrzeżu Zatoki Omańskiej poza cieśniną Ormuz. ZEA chcą też zbudować na tym wybrzeżu co najmniej jeden nowy port. Towarzyszyć temu mają inwestycje w nowe rurociągi, a także sieci kolejowe i drogowe, które poprawią połączenia między portami na wschodzie kraju a krajowymi polami naftowymi i gazowymi oraz zakładami przetwórstwa ropy.

Już teraz eksport może omijać cieśninę dzięki rurociągowi

ZEA już teraz mogą częściowo omijać cieśninę dzięki rurociągowi, który pozwala im eksportować część ropy naftowej przez porty na wschodnim wybrzeżu kraju. W maju kraj postanowił przyspieszyć budowę drugiego ropociągu, co pozwoli podwoić ilość ropy eksportowanej przez port w Fudżajrze. Rząd w Abu Zabi rozważa też budowę trzeciego rurociągu.

Minister przekazał, że projekty są w fazie planowania. - Kierunek został wyznaczony, prowadzimy studia wykonalności, aby pójść naprzód – powiedział.

Pełne uzależnienia od Ormuz nie będzie łatwe

Zmniejszenie uzależnienia ZEA od cieśniny nie będzie łatwe - ocenił Bloomberg. Poza ropą ZEA eksportują także skroplony gaz ziemny i aluminium. Emiraty są również uzależnione od importu towarów przez porty w Zatoce Perskiej.

Na piątek w szwajcarskim kurorcie Buergenstock zaplanowana jest ceremonia podpisania wstępnego porozumienia przez USA i Iran, które ma doprowadzić do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, rozpoczętej 28 lutego przez USA i Izrael atakami na Iran. Konflikt zbrojny i blokada Ormuzu, wprowadzona przez Teheran w reakcji na ataki, spowodowały nagłe wzrosty cen ropy i gazu na światowych rynkach.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: inwestycjeBliski Wschódropa naftowaZjednoczone Emiraty Arabskie
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