Forsal logo

Chamenei zatwierdził porozumienie z USA. „Przekonał mnie prezydent Iranu”

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 20:32
Masud Pezeszkian
Chamenei: zatwierdziłem wstępne porozumienie z USA, mimo że byłem mu przeciwny/Handout/AFP/East News
Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei poinformował w czwartek, że wyraził zgodę na wstępne porozumienie zawarte między Teheranem a Waszyngtonem. Przyznał jednocześnie, że początkowo sprzeciwiał się tej inicjatywie, jednak ostatecznie do jej poparcia przekonał go prezydent Iranu Masud Pezeszkian.

Iran zatwierdza porozumienie z USA. Chamenei stawia warunki

Chamenei w pisemnym przesłaniu do narodu zakomunikował, że otrzymał od Pezeszkiana i innych wysokich rangą irańskich urzędników państwowych zapewnienie, że prawa Iranu i interesy „frontu oporu” będą w tym porozumieniu chronione.

Według Chameneiego Pezeszkian, który pełni także funkcję przewodniczącego irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, przyjął odpowiedzialność za realizację w ramach porozumienia ochrony interesów Iranu i zobowiązał się do nieustępliwości, jeśli Waszyngton wysunie, jak to określił, wygórowane żądania.

Irański przywódca podkreślił, że przyszłe bezpośrednie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nie będą oznaczały, iż zaakceptowane zostanie „stanowisko wroga”.

Co zawiera porozumienie USA–Iran? Kluczowe ustalenia

W nocy ze środy na czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że podpisał podczas kolacji w Wersalu wstępne porozumienie z Iranem. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył natomiast, że Pezeszkian „cyfrowo” podpisał memorandum.

Nie wyjaśniono jednak, czy był to ten sam dokument, czy inna wersja niż ta, którą podpisano już cyfrowo w niedzielę.

Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 mld dolarów programu odbudowy Iranu. (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZełenski rozmawiał z Tuskiem w Brukseli. Spotkanie w cieniu napięć polsko-ukraińskich »
Tematy: Iranporozumieniechamenei
Powiązane
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Porozumienie USA–Iran. Rekordowy przepływ ropy przez cieśninę Ormuz
Ropa coraz tańsza. Perspektywa umowy USA-Iran zmienia sytuację na rynku
Ropa coraz tańsza. Perspektywa umowy USA-Iran zmienia sytuację na rynku
Koniec wojny? USA i Iran zawarły porozumienie. Ceny ropy pikują
Koniec wojny? USA i Iran zawarły porozumienie. Ceny ropy pikują
Zobacz
|
To już naprawdę koniec pieców na gaz. Podali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Pierwsze zakazy wchodzą już wkrótce
Koniec pieców na gaz. Odwrotu już nie ma. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj