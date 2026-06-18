Iran zatwierdza porozumienie z USA. Chamenei stawia warunki

Chamenei w pisemnym przesłaniu do narodu zakomunikował, że otrzymał od Pezeszkiana i innych wysokich rangą irańskich urzędników państwowych zapewnienie, że prawa Iranu i interesy „frontu oporu” będą w tym porozumieniu chronione.

Według Chameneiego Pezeszkian, który pełni także funkcję przewodniczącego irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, przyjął odpowiedzialność za realizację w ramach porozumienia ochrony interesów Iranu i zobowiązał się do nieustępliwości, jeśli Waszyngton wysunie, jak to określił, wygórowane żądania.

Irański przywódca podkreślił, że przyszłe bezpośrednie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nie będą oznaczały, iż zaakceptowane zostanie „stanowisko wroga”.

Co zawiera porozumienie USA–Iran? Kluczowe ustalenia

W nocy ze środy na czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że podpisał podczas kolacji w Wersalu wstępne porozumienie z Iranem. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył natomiast, że Pezeszkian „cyfrowo” podpisał memorandum.

Nie wyjaśniono jednak, czy był to ten sam dokument, czy inna wersja niż ta, którą podpisano już cyfrowo w niedzielę.

Porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 mld dolarów programu odbudowy Iranu. (PAP)