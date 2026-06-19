Ogólnopolski ustawowy zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach jeszcze nie obowiązuje, jednak już wkrótce może się to zmienić. Dyskusja o ograniczeniu używania smartfonów przez uczniów trwa od lat. Na początku tego roku MEN rozpoczęło prace nad wprowadzeniem jednolitych przepisów w całym kraju. W lutym zapowiedziano przygotowanie projektu ustawy, w marcu skierowano go do konsultacji publicznych.

Już wiadomo, że rządowy projekt nowelizacji Prawa oświatowego spotkał się z poparciem ze strony Sejmowej Komisji Edukacji i Nauki.

Koniec telefonów komórkowych w szkołach. Co to dokładnie oznacza?

Zasady dotyczące smartfonów ustalają poszczególne placówki w swoich statutach: część szkół (zgodnie z danymi przekazanymi przez ministrę Nowacką: ponad połowa) już wprowadziła całkowity zakaz, inne ograniczają korzystanie z telefonów jedynie podczas lekcji. Wkrótce szkolne statuty będą musiały się zmienić tak, by były zgodne z nowymi zasadami.

Zgodnie z założeniami nowelizacji, zakaz używania telefonów komórkowych ma dotyczyć wszystkich uczniów szkół podstawowych i obowiązywać zarówno na terenie szkoły jak i podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych poza szkołą (np. podczas zajęć sportowych). Co ważne, zakaz dotyczy nie tylko telefonów komórkowych, lecz także innych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku.

Decyzję o tym, gdzie i w jaki sposób przechowywane będą urządzenia uczniów, podejmie dyrektor szkoły za zgodą rady pedagogicznej i rady rodziców. Istotny będzie również głos samorządu uczniowskiego.

Ważne Istotnym wyjątkiem od zakazu będą wycieczki szkolne: zarówno podczas wyjazdów jak i podczas pobytu w internacie czy korzystania z infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć uczniowie będą mogli korzystać z telefonów.

Kiedy uczeń będzie mógł skorzystać z telefonu?

W projekcie przewidziano więcej wyjątków od reguły. Uczeń będzie mógł skorzystać z telefonu komórkowego:

gdy nauczyciel wyrazi zgodę (w przypadku konieczności kontaktu z rodzicem w nagłej sytuacji),

gdy urządzenie służy realizacji programu nauczania lub sprawdzeniu wiedzy,

gdy uczeń posiada okresową zgodę dyrektora szkoły ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność lub szczególne potrzeby,

w razie zagrożenia życia, zdrowia lub dla mienia.

Czy zakaz obejmie licea i technika?

Projekt nowelizacji dotyczy wyłącznie szkół podstawowych: zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych, nie obejmuje jednak liceów i techników. Szkoły mogą jednak wprowadzić analogiczny zakaz lub inne zasady dotyczące ograniczeń w korzystaniu ze smartfonów.

Kiedy smartfony znikną ze szkół?

2 czerwca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa oświatowego. Oznacza to, że projekt został zaakceptowany przez rząd i trafił do dalszych prac parlamentarnych w Sejmie. We wtorek 16 czerwca odbyło się pierwsze czytanie, kolejne zaplanowano na początek lipca.

Dopiero po uchwaleniu przez parlament i podpisaniu przez prezydenta przepisy staną się obowiązującym prawem. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 września 2026 r., czyli początek roku szkolnego 2026/2027. Szkoły będą miały czas do 31 października 2026 r. na dostosowanie swoich statutów do zmienionych przepisów.