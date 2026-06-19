W ramach pakietu pomocy dla Ukrainy ma zostać wyprodukowanych 700 rakiet Ruta.

„To krytycznie ważna technologia, która bezpośrednio wzmacnia naszą strategię uderzeń średniego zasięgu” – powiedział Fedorow podczas wizyty w siedzibie firmy Destinus, która produkuje rakiety dla Ukrainy.

Rakieta Ruta ma zasięg do 300 km i przenosi głowicę bojową o masie 150 kg. Jest przeznaczona do atakowania celów stacjonarnych o dużym znaczeniu (składy paliwa, amunicji, punkty dowodzenia, itp.) także w warunkach przeciwdziałania środków walki radioelektronicznej przeciwnika.

Państwa wspierające Ukrainę zadeklarowały przeznaczenie 1 mld dolarów na dostawy uzbrojenia w ramach programu PURL, celem którego jest dostarczanie Ukrainie amerykańskiej broni, kupowanej przez państwa europejskie. Kwestia pomocy wojskowej dla odpierającej rosyjską inwazję Ukrainy była w czwartek tematem rozmów ministrów obrony krajów NATO w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, w których wziął udział także ukraiński minister Fedorow. (PAP)