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Holandia sfinansuje produkcję rakiet Ruta dla Ukrainy. 700 pocisków w planie

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 17:21
pracownicy, ukraina, specustawa
Holandia sfinansuje produkcję rakiet dla naszej armii/fot. materiały prasowe
Holandia sfinansuje produkcję dla Ukrainy rakiet Ruta o zasięgu sięgającym 300 km — przekazał w piątek, cytowany przez ukraiński portal Militarnyj, minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow.

W ramach pakietu pomocy dla Ukrainy ma zostać wyprodukowanych 700 rakiet Ruta.

„To krytycznie ważna technologia, która bezpośrednio wzmacnia naszą strategię uderzeń średniego zasięgu” – powiedział Fedorow podczas wizyty w siedzibie firmy Destinus, która produkuje rakiety dla Ukrainy.

Rakieta Ruta ma zasięg do 300 km i przenosi głowicę bojową o masie 150 kg. Jest przeznaczona do atakowania celów stacjonarnych o dużym znaczeniu (składy paliwa, amunicji, punkty dowodzenia, itp.) także w warunkach przeciwdziałania środków walki radioelektronicznej przeciwnika.

Państwa wspierające Ukrainę zadeklarowały przeznaczenie 1 mld dolarów na dostawy uzbrojenia w ramach programu PURL, celem którego jest dostarczanie Ukrainie amerykańskiej broni, kupowanej przez państwa europejskie. Kwestia pomocy wojskowej dla odpierającej rosyjską inwazję Ukrainy była w czwartek tematem rozmów ministrów obrony krajów NATO w ramach Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, w których wziął udział także ukraiński minister Fedorow. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Ukrainarakietyholandia
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