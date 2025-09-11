- Abonament RTV - jakie zmiany?
Abonament RTV - jakie zmiany?
Aktualnie abonament RTV wynosi 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny i radio lub 8,70 zł za radio. Wielu Polaków unika płacenia tej opłaty, a niska ściągalność powoduje, że koniecznością są dopłaty z budżetu państwa.
Co to jest opłata audiowizualna? Kto zapłaci?
Opłata audiowizualna ma zastąpić abonament RTV. Ma być pobierana automatycznie przez Urząd Skarbowy wraz z podatkiem dochodowym. Obowiązek jej uiszczania ma dotyczyć wszystkich osób fizycznych w wieku od 26 do 75 lat.
Kto będzie zwolniony z nowej opłaty audiowizualnej?
Z nowej opłaty audiowizualnej mają być zwolnione m.in.:
- uczniowie i studenci do 26. roku życia.
- osoby zarabiające poniżej minimalnego wynagrodzenia,
- renciści i seniorzy powyżej 75. roku życia,
- osoby z niepełnosprawnościami (np. głuchoniemi),
- osoby bezrobotne.
Ile wyniesie nowa opłata audiowizualna?
Według zapowiedzi około 9 zł miesięcznie, czyli 108 zł rocznie. W przypadku gospodarstw domowych z wieloma dorosłymi osobami, łączna kwota może być wyższa niż obecny abonament RTV. Przypomnijmy, że nowa opłata ma być pobierana od każdej osoby dorosłej w wieku od 26 do 75 lat.
Warto również pamiętać, że opłatę abonamentową uiszcza się za gospodarstwo domowe, a nie za każdy odbiornik z osobna. Oznacza to, że niezależnie od liczby posiadanych urządzeń w jednym gospodarstwie domowym, obowiązuje jedna opłata.
To kiedy planowane zmiany wejdą w życie zależy od uchwalenia odpowiednich przepisów. Obecnie trwają prace legislacyjne nad odpowiednimi przepisami.
Jak będzie pobierana nowa opłata?
Opłata ma być automatycznie potrącana przez Urząd Skarbowy z konta, podczas rozliczania podatku dochodowego. Dzięki temu system ma być bardziej efektywny i trudniejszy do obejścia niż obecny abonament RTV.
Rząd chce wprowadzić nową opłatę audiowizualną - dlaczego?
Wprowadzenie opłaty audiowizualnej ma na celu zapewnienie stabilnego finansowania mediów publicznych oraz ograniczenie ich zależności od wpływów z reklam. Nowy system ma również na celu uproszczenie procesu pobierania opłat i zwiększenie ich ściągalności.
Co z dłużnikami i zaległościami w opłatach abonamentowych?
Osoby posiadające zaległości w opłatach abonamentowych będą mogły ubiegać się o ich umorzenie lub rozłożenie na raty. Wnioski można składać przez ePUAP lub bezpośrednio w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT).