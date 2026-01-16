Polski rząd podjął ostateczną decyzję o przekazaniu Ukrainie kolejnych myśliwców MiG-29. To krok, który zamyka wieloletni rozdział eksploatacji postsowieckich maszyn w polskich siłach powietrznych. W zamian za samoloty Polska ma uzyskać dostęp do najnowszych ukraińskich technologii dronowych, a rozmowy obejmują także obszar systemów rakietowych.

Polskie myśliwce MiG-29 polecą na wojnę z Rosją

O decyzji rządu poinformował wiceminister obrony Paweł Zalewski w wywiadzie dla TVP World. Jak podkreślił, decyzja została już podjęta, a obecnie trwają rozmowy z ministerstwem obrony Ukrainy dotyczące m.in. logistyki, harmonogramu transferu oraz kwestii konserwacji maszyn. Pierwsza partia przekazania ma objąć "mniej niż dziesięć" samolotów, co w praktyce oznacza do dziewięciu MiG-29. W kolejnych etapach możliwe jest przekazanie pozostałych maszyn, które nadal znajdują się na stanie polskich sił powietrznych.

Decyzja o oddaniu MiG-29 nie jest zaskoczeniem. Polska od lat sygnalizowała, że dalsze utrzymywanie tych samolotów staje się coraz trudniejsze ze względu na problemy z dostępem do części zamiennych i rosnące koszty eksploatacji. Jednocześnie trwa intensywna modernizacja floty bojowej. Do Polski dotarły już pierwsze koreańskie samoloty FA-50, a kolejne są w drodze. W maju spodziewane jest także przybycie pierwszego myśliwca F-35 Lightning II ze Stanów Zjednoczonych.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że Polska dysponuje jeszcze około 14 sprawnymi MiG-29, których wycofanie wpisuje się w długofalowy plan unowocześniania sił zbrojnych.

Myśliwce MiG-29 kluczowe dla Ukrainy tu i teraz

Dla Ukrainy MiG-29 pozostaje niezwykle cennym narzędziem obrony powietrznej. Prezydent Wołodymyr Zełenski wielokrotnie podkreślał, że problemem nie jest liczba samolotów, lecz niedobór doświadczonych pilotów. W tym kontekście MiG-29 ma istotną przewagę nad zachodnimi konstrukcjami. Ukraińscy piloci mogą natychmiast zasiąść za sterami tych maszyn, i to bez konieczności wielomiesięcznych szkoleń. W przypadku F-16 proces przygotowania trwa od ośmiu miesięcy do nawet półtora roku. W realiach codziennych walk każdy pilot wysłany na szkolenie za granicę oznacza realne osłabienie frontu.

Drony zamiast myśliwców. Co Polska otrzyma w zamian?

Dla nas najważniejszym elementem porozumienia jest jednak to, co Polska otrzyma w zamian. Ukraina stała się jednym z liderów rozwoju technologii dronowych. Tanie bezzałogowce, zarówno komercyjne, jak i stricte wojskowe, odegrały kluczową rolę w rozpoznaniu, korygowaniu ognia artylerii i precyzyjnych uderzeniach. Polska ma uzyskać dostęp do ukraińskiego know-how w tym zakresie, co znacząco wzmocni własne zdolności obronne. Negocjacje obejmują również wybrane technologie rakietowe.

Ile myśliwców MiG-29 posiadała Polska?

Polska w całej historii posiadała 40 myśliwców MiG-29, choć do niedawna w czynnej służbie pozostawało 29 maszyn. Sprawne samoloty stacjonowały w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim oraz w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Pozostałe egzemplarze od lat nie były modernizowane – część trafiła do muzeów, inne pełniły funkcje szkoleniowe.

Warto przypomnieć, że część MiG-29 przeszła istotne modernizacje. W latach 2004–2005 wyposażono je m.in. w nowe systemy nawigacyjne, odbiorniki GPS, krajowy system identyfikacji "swój–obcy", cyfrowy pulpit sterowania oraz system ostrzegania przed opromieniowaniem radarowym. Kolejne prace przeprowadzono w 2013 roku, dodając nowe komputery misji, interfejsy i radiostacje z kodowaniem.

Myśliwce MiG-29 to wciąż groźna broń. Do czego są zdolne?

W Polsce samoloty MiG-29 zostały wprowadzone na wyposażenie w latach 80. XX wieku i były jednym z filarów polskiej armii lotniczej. W ciągu swojej służby w Polsce samoloty te zostały poddane modernizacji, w ramach której zwiększono ich możliwości bojowe i przedłużono żywotność.

Samolot MiG-29 ma długość około 17 metrów, rozpiętość skrzydeł wynosi 11 metrów, a masa startowa to około 18 ton. Maszyna jest napędzana dwoma silnikami RD-33, które pozwalają na osiągnięcie prędkości maksymalnej wynoszącej około 2400 km/h. Zasięg samolotu to około 1500 km, a pułap operacyjny wynosi około 18 km.

Warto zwrócić uwagę, że samolot MiG-29 nie jest już najnowocześniejszym myśliwcem na świecie. Mimo to pozostaje on ważnym elementem arsenału sił powietrznych wielu krajów.