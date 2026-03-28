Komunikat MSZ z 27 marca 2026 r.

Poniżej przekazujemy informację zamieszczoną na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 27 marca 2026 r.



Poziom 4. MSZ odradza wszelkie podróże na Kubę



W związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym oraz paliwowym, a tym samym utrudnioną możliwością udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych, ograniczeniami w komunikacji lotniczej do Europy, jak i ryzykiem niepokojów społecznych.

Najwyższy poziom ostrzeżenia MSZ

Racjonowanie benzyny, ograniczenia w dostępie do oleju napędowego, w tym paliwa do samolotów, a także kilkunastogodzinne przerwy w dostawach prądu powodują znaczne trudności pobytowe na Kubie - poinformowało MSZ. W komunikacie na stronie przekazano, że turyści przebywający na Kubie muszą liczyć się m.in. z niezapowiedzianymi zmianami zakwaterowania. Ponadto jest trudność z dostępem do:

wody,

transportu,

służby zdrowia,

usług komunikacyjnych.

MSZ wskazało na możliwe protesty ludności na terenie całego kraju, w tym w Hawanie związane z przedłużającymi się wyłączeniami prądu. Resort zwrócił także uwagę na utrudnioną możliwość udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych, ograniczenia w komunikacji lotniczej do Europy. MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności oraz unikanie zgromadzeń publicznych.

W połowie lutego br. MSZ podniosło ostrzeżenie do trzeciego poziomu, odradzając podróże, które nie są konieczne. Obecnie obowiązuje już najwyższy stopień alertu. Według danych MSZ na Kubie przebywa 200 Polaków.

Ambasada RP w Hawanie monitoruje sytuację i będzie informować o istotnych zmianach dotyczących operacji lotniczych w mediach społecznościowych placówki.

Kryzys energetyczny i gospodarczy

Kuba zmaga się z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, który jest w dużej mierze efektem embarga na import ropy z Wenezueli wprowadzonego przez Stany Zjednoczone oraz presji wywieranej na innych potencjalnych dostawców surowca. Ponadto wyspa wciąż zmaga się ze skutkami niszczycielskiego huraganu Melissa, który nawiedził ją na przełomie października i listopada 2025 r.