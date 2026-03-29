PAA: sytuacja radiacyjna w Polsce w normie. Brak zagrożenia dla ludzi i środowiska

Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) poinformowała w niedzielnym komunikacie, że nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej na terenie kraju. „Sytuacja radiacyjna jest w normie – na terenie RP nie ma zagrożenia dla ludzi i środowiska” – przekazano w komunikacie opublikowanym przez Agencję na platformie X. PAA przypomniała, że na bieżąco monitoruje poziom promieniowania w Polsce.

Zobacz również

Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrona radiologiczna kraju

Do zadań Państwowej Agencji Atomistyki należy zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrona radiologiczna kraju. Odpowiada m.in. za ocenę sytuacji radiacyjnej kraju zarówno w warunkach normalnych, jak i w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, a także za informowanie administracji publicznej i społeczeństwa.

Zobacz również