Pierwsze Porozumienie Inwestycyjne podpisane

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podpisał pierwsze Porozumienie Inwestycyjne na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Stroną umowy jest Leonardo PZL-Świdnik S.A. Porozumienie dotyczy inwestycji związanej z produkcją śmigłowca AW149 w Świdniku i zapewnia spółce wiążącą interpretację skutków podatkowych projektu.

Reklama

Reklama

Inwestycja ważna dla obronności

Projekt realizowany przez Leonardo PZL-Świdnik S.A. uznawany jest za istotny dla wzmacniania zdolności obronnych Polski. Spółka dostarcza śmigłowce AW149 dla Wojska Polskiego i rozwija krajowe zdolności produkcyjne.

„Inwestycja Leonardo PZL Świdnik to nie tylko inwestycja w rozwój ekonomiczny, ale również w zdolności obronne naszego kraju. Porozumienie Inwestycyjne może szczególnie pomóc właśnie inwestycjom w nasze bezpieczeństwo.” – podkreślił Domański. „Zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego udowadnia, że dialog i wzajemne zrozumienie prowadzą do rozwiązań realnie zwiększających pewność inwestowania.” – dodał szef resortu finansów.

Mniej ryzyka podatkowego

Przedstawiciel spółki wskazał, że podpisana umowa pozwoli skupić się na realizacji projektu.

„Zawarte dzisiaj Porozumienie Inwestycyjne ogranicza ryzyko podatkowe naszego projektu. Teraz łatwiej będzie nam się skupić na realizacji inwestycji.” – zaznaczył prezes Leonardo PZL-Świdnik S.A. Bartosz Śliwa.

Czym jest Porozumienie Inwestycyjne?

Porozumienie Inwestycyjne to umowa zawierana z ministrem finansów i gospodarki, która umożliwia inwestorowi uzyskanie kompleksowej oceny skutków podatkowych inwestycji – zarówno planowanej, jak i już rozpoczętej.

Rozwiązanie pozwala rozstrzygnąć wiele kwestii podatkowych w jednym postępowaniu i przed jednym organem, a zakres umowy jest dostosowywany do konkretnego projektu. Od 1 stycznia 2025 r. Porozumienie Inwestycyjne jest bardziej dostępne. Minimalny próg wartości inwestycji, która może być objęta Porozumieniem Inwestycyjnym, wynosi 50 mln zł. Wcześniej minimalna wartość inwestycji wynosiła 100 mln zł.

Leonardo PZL-Świdnik

Leonardo PZL-Świdnik S.A. działa w polskim przemyśle lotniczym od 75 lat i jest częścią międzynarodowego koncernu Leonardo. Spółka posiada zdolności do realizacji zamówień dla Wojska Polskiego w oparciu o krajową linię montażu końcowego. Jak wskazano w komunikacie, jest to także istotny podatnik CIT. Firma w 2024 r. wpłaciła do budżetu państwa 49 mln zł podatku CIT.