Fabryka amunicji w Polsce

Sikorski odpowiadał na pytania internautów podczas tzw. sesji Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. Jedno z pytań dotyczyło tego, czy w Polsce może powstać jak najszybciej nowa fabryka amunicji oraz czy nie jest zaniepokojony, że od wybuchu wojny na Ukrainie taka fabryka nie powstała. Szef MSZ powiedział, że ten temat jest dyskutowany prawie na każdym posiedzeniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Rady Ministrów.

"Też jestem sfrustrowany tym, że to tak długo działa, nie tylko w Polsce, w całej Europie to przestawianie przemysłu na tory już nie pokoju, tylko kryzysu, dzięki Bogu jeszcze nie wojny, idzie stanowczo zbyt powoli. Ukraińcy zrobili to szybciej od nas. Polska musi mieć własne fabryki amunicji, przysięgam państwu, że to jest dla mnie wysokim priorytetem" - zapowiedział Sikorski.

Działania prezydenta RP

Inne pytanie dotyczyło tego, jakie są najpilniejsze potrzeby państwowe, których spełnienie leży w kompetencjach prezydenta RP. "Po pierwsze nie przeszkadzać, tzn. powoływać ambasadorów, powoływać dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych, powoływać prawidłowo wyłonionych sędziów, powoływać wybitne postacie na profesorów itd." - powiedział Sikorski. Dodał, że prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej.

Sikorski zaznaczył, że prezydent może pomagać tzw. ministrom siłowym np. w sprawach wojskowych. "Może wywierać nieformalny wpływ na premiera, na ministrów (...) ja jestem zawsze do dyspozycji pana prezydenta i uważam, że prezydent mógłby, gdyby miał autorytet w kraju i za granicą, taką rolę jednoczącą (pełnić), niezależnie od tego, kto sprawuje władzę. Bo mądrego prezydenta premier czy ministrowie słuchają i tego w tej chwili brakuje" - podkreślił minister.

Pozycja Polski w UE

Następna osoba zapytała Sikorskiego, jak widzi w długiej perspektywie pozycję Polski w UE. Szef MSZ odpowiedział, że Polska powinna być częścią europejskiego dyrektoriatu i powinna współkierować UE. "Polska zamiast wadzić się z Unią, powinna na nią wpływać, a Unia - bliskie jest mi powiedzenie byłego premiera Wielkiej Brytanii, gdy jeszcze byli w Unii, Tony'ego Blaira - nie powinna być superpaństwem, czyli nie powinna się wtrącać w to, co narodowe, ale powinna być supermocarstwem" - powiedział szef MSZ.

Czy Donald Tusk jest dobrym szefem?

Minister był też pytany, czy premier Donald Tusk jest dobrym szefem. "Donald Tusk jest dobrym szefem, bo nie kreuje atmosfery zastraszenia, nie kreuje atmosfery nieomylności, pozwala swoim ministrom wyrażać swoje zdanie i decyzje podejmuje dopiero po zasięgnięciu pełnej informacji" - odpowiedział Sikorski. (PAP)