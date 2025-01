Posiłki z USA. Do Polski przybyła brygada pancerna z 3. Dywizji Piechoty U.S. Army

Reklama

W sobotę, 28 grudnia 2024 roku przy terminalu kontenerowym BCT (Baltic Container Terminal) w Gdyni zacumował należący do USA transportowiec sprzętu wojskowego Red Cloud (T-AKR 313) typu Watson. Na jego pokładzie do naszego kraju przybył ciężki sprzęt wojskowy należący do 3. Dywizji Piechoty U.S. Army.

Amerykanie zobowiązali się wspierać swoich europejskich sojuszników przy pomocy stałej obecności swoich wojsk w krajach NATO. Przybycie do naszego kraju kolejnego amerykańskiego kontyngentu wojskowego jest dowodem na poważne podejścia do swoich zobowiązań przez Waszyngton.

Przybywający do naszego kraju 1. pancerny brygadowy zespół bojowy (ABCT – Armored Brigade Combat Team) z 3. Dywizji Piechoty zastąpi służących w Polsce żołnierzy z amerykańskiego 1. Brygady Pancernej z 1. Dywizji Kawalerii.

3. Dywizja Piechoty U.S. Army nad Wisłą

Amerykanie posiadają obecnie 10. dywizji U.S. Army. Mowa o jednej dywizji pancernej, jednej dywizji kawalerii, pięciu dywizjach piechoty, dywizji górskiej oraz dwóch dywizjach powietrzno-desantowych. Wspomniana 3. Dywizja Piechoty należy do najbardziej elitarnych.

Istnieje ona nieprzerwanie od 1917 roku i brała udział w I Wojnie Światowej (w walkach we Francji), II Wojnie Światowej (w walkach w Afryce, we Włoszech, Francji oraz Ardenach), wojnie w Korei (w bitwie nad zbiornikiem Chosin), wojnie w Zatoce Perskiej czy inwazji na Irak (w trakcie której zdobywała Bagdad).

/> />

Można więc śmiało określić jej szlak wojenny jako imponujący. Dowodzi to nie tylko liczba stoczonych bitew, ale także liczba odznaczeń, które otrzymali żołnierze tej dywizji. Dotychczas w 3. Dywizji Piechoty służyło aż 61 żołnierzy nagrodzonych Medalem Honoru, co czyni dywizję najczęściej honorowaną tym odznaczeniem w całym U.S. Army. Medal Honoru to najwyższe odznaczenie wojskowe w Stanach Zjednoczonych za wyjątkowe akty odwagi i męstwa z narażeniem życia, z przekroczeniem granic oraz ponad obowiązki.

Wojska USA w Polsce

O tym, że amerykańscy żołnierze zmierzają do Polski, dowiedzieliśmy się już w połowie września 2024 roku. Wtedy służba prasowa U.S. Army poinformowała, że ojczyznę opuszczają jednostki, które w najbliższych miesiącach trafią na misje do Europy i na Bliski Wschód. Wśród docelowych destynacji wymieniono m.in. Polskę, dokąd trafić mieli właśnie żołnierze 3. Dywizji Piechoty.

Na co dzień żołnierze 3. Dywizji Piechoty stacjonują w mieście Fort Stewart w stanie Georgia (wschodnie wybrzeże USA). „Raider” (bo tak nazywany jest 1. pancerny brygadowy zespół bojowy) nie są w tym rejonie świata po raz pierwszy. Ostatnio przebywali oni w 2015 roku w krajach bałtyckich.

Do Polski wysłane zostało 3,5 tys. amerykańskich żołnierzy. Na terenie naszego kraju stacjonuje trwale ok. 10 tys. żołnierzy zza oceanu. Tak duże zaangażowanie to m.in. odpowiedź USA na wojnę na Ukrainie. W 2020 roku podpisana została umowa zakładająca obecność 5,5 tys. żołnierzy USA, a na jej mocy w Poznaniu ulokowano Wysunięte Dowództwo V. Korpusu Sił Lądowych USA.

/> />

Rozbudowano również infrastrukturę, która w razie zagrożenia pomóc ma natychmiast przerzucić na teren Polski do 20 tys. amerykańskich żołnierzy. Aktualnie funkcjonuje w Polsce dziewięć baz wojskowych, w których stacjonuje armia amerykańska, oraz 5, w których stacjonują wojska państw – członków NATO, w tym także amerykańskie. Jedną z nich jest niedawno oddana do użytku baza rakietowa w Redzikowie.

Czym są pancerne brygadowe zespoły bojowe U.S. Army? Jaki sprzęt USA wysłały do Polski?

Armored Brigade Combat Team to wydzielana przez dywizję specjalna formacja skupiająca bataliony z różnych brygad. Co istotne, każdy ABCT posiada szereg specjalistycznych pododdziałów (logistyki, rozpoznania, artylerii czy wojsk inżynieryjnych), które pozwalają mu na samodzielne prowadzenie działań zbrojnych.

/> />

Za rozpoznanie odpowiadać ma szwadron kawalerii (nazywany tak z tradycji, a nie typu formacji). Główną siłą uderzeniową są bataliony manewrowe. Chodzi o dwa bataliony czołgów, batalion piechoty. Ich działania wspiera batalion artylerii polowej. Jednostki dodatkowo mogą liczyć na batalion inżynieryjny oraz batalion wsparcia brygady.

/> />

Z jakim sprzętem przybyli tu więc amerykanie? Mowa z pewnością o najnowszych czołgach M1A2SEPv3 Abrams, bojowych wozach piechoty M2A4 Bradley, armatohaubicach M109 Paladin czy transporterach opancerzonych M113. Na dostępnych w sieci zdjęciach dostrzec możemy również samochody opancerzone JLTV czy pojazdy z rodziny AMPV.