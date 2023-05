Reklama

O badaniu, które przybliża nas do stworzenia wysokowydajnych interfejsów mózg-maszyna dla portalu „Interesting Engineering” napisała Sejal Sharma.

Ukryta struktura danych mózgowych

Czy można zobaczyć oczami innych osób dokładnie to, co widzą one? Póki co, mimo pewnych sukcesów, jeśli chodzi o odczytywanie z zastosowaniem sztucznej inteligencji czyichś myśli, nie było to możliwe. Szwajcarski zespół z C poczynił jednak znaczący krok w tym kierunku.

To odczytu obrazu zastosowali algorytm uczenia maszynowego CEBRA, który jest w stanie ujawnić ukrytą strukturę danych zarejestrowanych w mózgu. Podczas demonstracji pokazali myszy czarnobiały film, a następnie zrekonstruowali to, co zobaczyła. Na stronie „Interesting Engineering” można zobaczyć materiał filmowy, dokumentujący eksperyment.

Nowa nadzieja dla osób z niepełnosprawnościami?

Mackenzie Mathis, która kierowała szwajcarskim zespołem z Katedry Integracyjnej Neuronauki EFPL, twierdzi, że jego praca to kamień milowy na drodze do stworzenia wysokowydajnych interfejsów mózg-maszyna. Na czym ona polegała? W badaniach wzięło udział 50 myszy, które (co niezbyt etyczne) zmuszono do obejrzenia dziewięć razy tego samego, 30-sekundowego filmu. Następnie przeszkolili oparty na sztucznej inteligencji algorytm CEBRA, aby powiązał dane mózgowe zwierząt ze wspomnianym klipem.

Co ciekawe, CEBRA jest w stanie osiągnąć dobre wyniki, korzystając z jedynie 1 proc. neuronów w korze wzrokowej myszy. Czyli nie potrzebuje wielu danych; mówiąc wprost – jest szansa, że będzie niedroga. Dla osób z niepełnosprawnościami, które chciałyby móc obsługiwać urządzenia elektroniczne, sterując nimi za pomocą umysłu, dokonania zespołu z EFPL mogą stanowić nową nadzieję. A w nieodległej przyszłości – być może umożliwi spojrzenie na świat oczami innych stworzeń. Nie tylko myszy i ludzi, ale też świń, krów czy kur. Takie spojrzenie może zmienić podejście ludzi do stworzeń innych gatunków.

Przygotowując artykuł, posiłkowałam się materiałem opublikowanym na stronie „Interesting Engineering”.