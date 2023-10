Z najnowszego raportu organizacji GSMA możemy się też dowiedzieć, że prawie 4 miliardy ludzi korzysta z Internetu za pośrednictwem smartfonów. To około 49 proc. światowej populacji.

Reklama

Czym jest GSMA?

GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) to organizacja branżowa reprezentująca interesy operatorów na całym świecie. Powstała w 1987 r., ma siedzibę w Londynie. Oprócz promocji telefonii komórkowej prowadzi także badania i analizy oraz publikuje raporty na tematy związane z tą technologią. Jej kompleksowy „Raport Gospodarki Mobilnej” zapewnia wgląd w stan branży na całym świecie. Najnowszy obejmuje dane na koniec 2022 r. Czego możemy się z niego dowiedzieć?

Reklama

Użytkownicy Internetu mobilnego

Za pośrednictwem smartfonów z Internetu korzysta prawie 4 miliardy ludzi. Ale nie jest to jedyny sposób łączenia się z siecią. Bo wciąż około 600 milionów wykorzystuje do tego tradycyjne telefony komórkowe. To około 8 proc. światowej populacji. Co ciekawe, posiadanie smartfona nie zawsze musi oznaczać połączenie z siecią. Ponadto 350 milionów ich właścicieli decyduje się nie korzystać z mobilnego Internetu.

Pomimo szybkiego rozwoju technologii 5G wciąż najpopularniejsze jest 4G. Korzysta z niego 69 proc. smartfonów. 17 proc. obsługuje 5G, a 14 proc. ogranicza się do 3G.

/> />

Choć baza Internetu mobilnego stale rośnie, w 2022 r. tempo wzrostu było wolniejsze. Przybyło 200 mln nowych użytkowników, w latach 2021 i 2020 było to po 300 mln.

Większość wzrostu pochodzi z krajów o niskich i średnich dochodach. W krajach najsłabiej rozwiniętych w 2022 r. dostęp do internetu mobilnego miało prawie 30 mln osób. Oznacza to, że do sieci podłączona jest jedna czwarta populacji.

„Czarne dziury” w sieci

5 proc. światowej populacji nadal nie ma dostępu do Internetu szerokopasmowego – to prawie 400 milionów ludzi. Te „luki” występują głównie na obszarach wiejskich, biednych i słabo zaludnionych. Ponadto GSMA podaje, że 3,4 miliarda ludzi na świecie nie ma połączenia z Internetem. Co ciekawe, prawie 90 proc. z nich mieszka na obszarach, na których istnieje taka możliwość, ale nigdy nie skorzystało z tej usługi.

5G szybko rośnie

Z raportu wynika też, że ​​na całym świecie jest obecnie 5,9 miliarda unikalnych abonentów sieci komórkowych. Odpowiada to 76 proc. światowej populacji.

/> />

Autorzy raportu zwracają również uwagę na kilka ważnych kwestii:

Oczekuje się, że do 2030 r. liczba użytkowników 5G osiągnie 5 miliardów.

Region Azji i Pacyfiku to największy rynek telefonii komórkowej, z ponad 2,8 miliardem unikalnych abonentów.

Branża mobilna wnosi znaczący wkład w gospodarkę światową, generując wartość ekonomiczną w wysokości 4,9 biliona dolarów w 2020 r.

Płeć też ma znaczenie

GSMA wzięło również pod lupę różnice w korzystaniu z mobilnego Internetu w krajach o niskich i średnich dochodach, wynikające z płci. Kobiety o 7 proc. rzadziej niż mężczyźni posiadają telefon komórkowy, a o 16 proc. rzadziej korzystają z mobilnego Internetu. Zróżnicowanie płci w posiadaniu smartfonów zwiększyło się z 16 proc. w 2020 r. do 18 proc. w 2021 r.

/> />

źródło