Wygląd kamieni pamięci

Słowo Stolpersteine dosłownie oznacza „kamień, o który się potykam” na język polski zostało przetłumaczone jako kamienie pamięci. To określenie pomników o szczególnym wyglądzie - kostki brukowej z przyczepioną na nich mosiężną tabliczką o wymiarach 10 x 10 cm. Są wkomponowane w powierzchnię ulicy danego miasta. Mottem przedsięwzięcia jest cytat z Talmudu przypominający, że człowiek zostaje zapomniany dopiero wtedy, gdy zapomina się jego imię.

Czyją pamięć przywołują ?

Upamiętniają pojedyncze ofiary II wojny światowej – Żydów, Romów, Sinti, Świadków Jehowy, duchownych, osoby z niepełnosprawnościami, homoseksualistów, członków partii politycznych. Umieszczane są zazwyczaj w pobliżu ostatniego miejsca zamieszkania osoby, której dotyczą. Wskazują imię i nazwisko ofiary, datę urodzin i śmierci oraz informację, jaki los spotkał daną osobę, o ile jest to wiadome - Tu mieszkała Dora Szmidberg ur. 1874 los nieznany czy Tu mieszkał Icek Rotsztajn ur. 1921 zamordowany 20.8.1942 w getcie w Falenicy. Tekst na tabliczce jest w języku kraju, w którym dany kamień pamięci się znajduje.

Gdzie się znajdują kamienie pamięci ?

Inicjatywa Guntera Demniga rozpoczęła się w 1993 roku w Kolonii. Obecnie umieszczono ponad 100 tys. kamieni pamięci na ulicach miast 31 krajów. Najwięcej jest ich w Niemczech (w samym Berlinie 6 tys.), Austrii, Belgii, Czech, Węgier, Włoch, Norwegii, Ukrainy, Holandii.

W Polsce pierwszy kamień pamięci pojawił się we Wrocławiu w roku 2008 wmontowany w chodnik przed domem, w którym mieszkała Edyta Stein – niemiecka zakonnica żydowskiego pochodzenia, filozofka, patronka Europy. Na przełomie czerwca i lipca w Warszawie i Łodzi zostały umieszczone kamienie pamięci w miejscach zamieszkania krewnych światowej sławy architekta Daniela Libeskinda, który z Polski w 1957 roku wraz z rodziną wyemigrował do Izraela.

Umieszczenie kamieni pamięci w chodniku

Montażu kamienia pamięci nie można dokonać samowolnie, działanie wymaga zgody burmistrza lub prezydenta miasta. Jako że zostaje wkomponowany w chodnik staje się własnością komunalną ( miasta). Wnioski o wyrażenie zgody na wmurowanie kamieni pamięci dotyczących konkretnych osób pochodzą od osób prywatnych, stowarzyszeń, towarzystw historycznych i innych organizacji. Informacje o kamieniach pamięci – łącznie ze wskazaniem sposobu ich czyszczenia – znajdują się na stronie www.stolpersteine.eu działającej w językach niemieckim i angielskim. Tematem zajmuje się powołana do tego celu przez Guntera Demninga fundacja, z którą można się skontaktować w celu zamówienia tego rodzaju pomnika. Koszt jednego kamienia pamięci to ok. 120 Euro.