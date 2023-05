W zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych kupowano znacznie więcej elektrycznych SUV-ów i dużych samochodów niż w przeciętnym kraju świata. W USA aż 82 proc. całej sprzedaży aut elektrycznych przypadło na kategorię dużych aut.

Duże samochody zyskują coraz większą popularność także w Europie. Jednak na Starym Kontynencie zachowania zakupowe wykazywały jedynie niewielką tendencję w kierunku zwiększonych zakupów dużych pojazdów elektrycznych w porównaniu z resztą świata.

Rynek pojazdów elektrycznych w ostatnich latach

Spojrzenie na inne kontynenty pokazuje, jak w ostatnich latach zmieniał się rynek pojazdów elektrycznych. W latach 2018-2022 liczba dużych modeli elektrycznych w sprzedaży potroiła się w Ameryce Łacińskiej, a także w Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. W Afryce wskaźnik ten wzrósł nawet czterokrotnie. Jednocześnie liczba małych i średnich modeli EV oferowanych w tych regionach rosła, ale w dużo wolniejszym tempie (o około 60-160 proc.). Jedynie w Azji małe i średnie pojazdy elektryczne utrzymały swoją stosunkowo silną pozycję. Mimo to w regionie sprzedaje się mniej małych i średnich modeli pojazdów elektrycznych niż dużych pojazdów elektrycznych.

MAE zwraca uwagę, że w skali globalnej koncentracja producentów samochodów na dużych i wysokiej klasy pojazdach elektrycznych utrudnia przyjmowanie tego modelu na mniej zamożnych rynkach. Taka polityka producentów utrwala też pogląd, że pojazdy elektryczne są czymś, na co większość ludzi nie może sobie pozwolić. SUV-y i duże samochody przynoszą korzyści producentom samochodów, ponieważ są zwykle droższe. Dla konsumentów większe i cięższe samochody pozostają droższe w utrzymaniu i to bez względu na to, czy napędza je benzyna, czy prąd.