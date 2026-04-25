8 tys. zł dla właścicieli nieruchomości 2026. Wniosek tylko do wyczerpania środków

Nawet 8 tys. zł na deszczówkę. Rusza nowy nabór
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program Mikroretencja, który zakłada dopłaty do systemów zbierania i wykorzystywania wód opadowych. Maksymalna kwota wsparcia to do 8 tys. zł, a dofinansowanie może pokryć nawet 90 proc. kosztów inwestycji.
Budżet programu wynosi 173 mln zł, dlatego zainteresowanie może być bardzo duże. Nabór wniosków ma ruszyć w II kwartale 2026 roku. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków. To oznacza, że kto pierwszy, ten lepszy.
Na co można dostać pieniądze?
Lista wydatków jest duża i obejmuje praktycznie cały system gospodarowania deszczówką na posesji.
Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:
- zakup i montaż systemów zbierania wody z dachów, chodników i podjazdów,
- budowę zbiorników na deszczówkę (min. 2 m³),
- instalację studni chłonnych, drenaży, skrzynek rozsączających,
- tworzenie otwartych zbiorników wodnych,
- urządzenia do wykorzystania wody, np. pompy czy zraszacze.
Ważne: instalacja musi umożliwiać zatrzymanie i wykorzystanie wody na własnej działce, a nie jej odprowadzanie do kanalizacji.
Polecamy: Kalendarz księgowego 2026
Kto może skorzystać z programu Mikroretencja?
Z dopłat skorzystają:
- właściciele domów jednorodzinnych,
- współwłaściciele nieruchomości,
- użytkownicy wieczyści.
Program dotyczy inwestycji zakończonych, wykonanych po 1 lipca 2024 roku. To oznacza, że najpierw trzeba skończyć instalację, a dopiero później złożyć wniosek o dofinansowanie.
Jest jedno ograniczenie. Dofinansowanie nie przysługuje, jeśli inwestycja była już finansowana z innych programów np. „Moja Woda”.
Liczy się termin złożenia wniosku
Choć oficjalnie nie ma jednej sztywnej daty zakończenia naboru wniosków, z doświadczenia wiadomo, że zazwyczaj pula pieniędzy kończy się szybko. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania budżetu, dlatego osoby zainteresowane powinny przygotować się wcześniej i złożyć dokumenty jak najszybciej po starcie naboru.