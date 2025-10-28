Kolejny rok oszczędnościowy

Zwolnienia, które mają rozpocząć się w tym tygodniu, dotkną ok. 10 proc. pracowników biurowych przedsiębiorstwa. Gazeta podkreśliła w poniedziałkowej publikacji, że jest to kolejny krok oszczędnościowy podejmowany przez tego giganta internetowego. Cięcia mają dotyczyć m.in. pracowników działu kadr i reklamy. Ostateczna liczba zwolnionych osób jeszcze nie została ustalona - przekazało jedno ze źródeł.

Największa fala zwolnień w Amazonie od 2022 r.

Według rozmówców gazety koncern chce w ten sposób skorygować okres intensywnego zatrudniania personelu podczas pandemii, gdy wzrósł popyt na zakupy przez Internet. „Wall Street Journal” podkreśla, że będzie to największa fala zwolnień w Amazonie od 2022 r., gdy pracę straciło 27 tys. osób. Stacja CNBC nie wykluczyła, że będą to najbardziej masowe zwolnienia w historii tego przedsiębiorstwa.

Przez lata rynek pracy w USA był „zamrożony”

Portal Axios ocenił, że przez lata rynek pracy w USA był „zamrożony”: nie było zwolnień, ale nie było też nowych umów o pracę. To może zacząć się zmieniać - zapowiedział serwis. Axios poinformował, że również sieć handlowa Target ogłosiła, że w tym tygodniu zwolni tysiąc pracowników korporacyjnych. O planowanych zwolnieniach poinformował też koncern Paramount Skydance.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska