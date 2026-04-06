Dni ustawowo wolne od pracy z uwagi na wyznanie

Dniami wolnymi od pracy są co do zasady dni w których nie należy pracować ze względu na wyznanie rzymskokatolickie. Ich ilość systematycznie rośnie. Wcześniej były to przede wszystkim niedziele, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych. Później Boże Ciało, Święto Trzech Króli a ostatnio Wigilia. Dzień 15 sierpnia jest wolny z uwagi na święto i kościelne – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i państwowe – Święto Wojska Polskiego.

Wielkanoc 2026: czy pracownik innego wyznania ma prawo do dnia wolnego?

Pracownik innego wyznania co do zasady nie mają możliwości uzyskania dnia wolnego od pracy na swoje świętą religijne inaczej niż poprzez wzięcie urlopu wypoczynkowego czy urlopu z uwagi na opiekę nad dzieckiem do lat 14. Żadnej innej możliwości pod względem nie mają osoby, które pracują od poniedziałku do piątku jak przeważająca większość pracowników. Natomiast odmiennie sytuacja wygląda w handlu, gastronomii czy branżach czynnych siedem dni w tygodniu albo w weekendy np. w niektórych instytucjach kultury. Wtedy istnieje możliwość takiego zaplanowania grafika danego pracownika aby dzień przypadający na ważne dla niego święto religijne był dniem wolnym od pracy. Odmowa uwzględnienia takiego wniosku jeśli nie ma istotnego uzasadnienia może być potraktowana jako dyskryminacja ze względu na wyznanie.

Zmiany od 2026 roku – wspólny termin Wielkanocy grekokatolików

Należy pamiętać, że od 2026 roku osoby wyznania grekokatolickiego w Polsce będą obchodzić Wielkanoc w tym samym terminie co katolicy. Do 2025 roku miało to miejsce w innym terminie, zgodnie z kalendarzem juliańskim.

Prawosławna Wielkanoc

Mimo, że kościół prawosławny jest bardzo bliski grekokatolickiemu nie zdecydowała się na zmianę kalendarza obchodzenia świąt, pozostając przy kalendarzu gregoriańskim. Kościół grekokatolicki to głównie Ukraińcy, prawosławny - Rosjanie.

Prawosławna Wielkanoc będzie obchodzona tydzień później. Poniedziałek Wielkanocny wypadnie 13 kwietnia. Osoby wyznania prawosławnego zatrudnione w gastronomii czy handlu mogą mieć wolny ten dzień w zamian za Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia który jest dniem ustawowo wolnym od pracy.