Rośliny

Reklama

Badania pokazują, że praca w przestrzeni pełnej roślin podnosi produktywność. Podnoszą one jakość powietrza, poprawiają nasz nastrój oraz podnoszą naszą produktywność. Jeżeli nie dysponujesz wystarczająco dużą przestrzenią, to możesz ograniczyć się do małych roślinek stawianych na biurku lub wiszących donicach. Dobrym rozwiązaniem będą także wiszące na ścianie półeczki na rośliny.

Ergonomiczne obrotowe krzesło

Jeżeli pracujesz z domu przez długie godziny i zależy ci na głębokim skupieniu, to konieczny jest zakup wysokiej jakości ergonomicznego krzesła. Co to znaczy ergonomiczne? Im więcej opcji regulacji umożliwiających dostosowanie mebla do specyfiki własnego ciał ,tym lepiej. Ważna jest na przykład wysokość siedziska, podparcie na lędźwie czy możliwość odpowiedniego regulowania podłokietników. Nogi powinny być zgięte pod kątem 90 stopni, a stopy swobodnie podpierać podłogę. Również kąt zgięcia rąk powinien mieć taki sam kąt.

Dobre światło

Niewystarczająco silne światło męczy oczy i zmniejsza koncentrację. Najlepsze będzie dla naszej produktywności światło naturalne. Jeżeli masz do niego mały dostęp, to zatroszcz się o regulowaną lampkę biurkową, która zapewni dostęp do skoncentrowanego światła. Unikaj ostrego światła nad głową, zamiast tego zainstaluj sufitowe delikatne i miękkie. Pamiętaj, że nasze oczy mają specjalne receptory, które wysyłają do mózgu informacje na temat tego, czy powinien być aktywny.

Uporządkuj swoją przestrzeń

Im więcej masz niepotrzebnych przedmiotów na biurku, tym bardziej będziesz się rozpraszać, bo twój mózg będzie wykorzystywał część zasobów na koncentrowaniu się na przedmiotach. Może rozwiązaniem będzie wyposażenie się w specjalne pojemniki na drobne przedmioty i pudełka na dokumenty? A może nie potrzebujesz tego wszystkiego na biurku?

Zainwestuj w dobry sprzęt

Co powinno być dla nas priorytetem? Quartz wskazuje na zaopatrzenie się w dwa monitory. Jest to szczególnie ważne, jeżeli pracujesz w trybie multitaskingu. Kolejna niezwykle istotna rzecz to słuchawki, które dobrze tłumią odgłosy z otoczenia.