Iran: Amnesty alarmuje ws. rekrutacji dzieci do Basidż

Według irańskich mediów państwowych minimalny wiek udziału w działaniach pomocniczych związanych z konfliktem z USA i Izraelem obniżono do 12 lat. Informację tę przekazał urzędnik IRGC ds. kultury Rahim Nadalim. Rekrutacja odbywa się w ramach inicjatywy "Dla Iranu" i obejmuje m.in. patrole, obsługę punktów kontrolnych oraz zadania logistyczne.

Amnesty International: dzieci-żołnierze na punktach kontrolnych

Amnesty International ostrzegła Iran, że rekrutowanie dzieci, w tym zaledwie 12-letnich, stanowi zbrodnię wojenną. Podkreśliła, że dostępne relacje świadków i nagrania wideo wskazują na wykorzystywanie nieletnich w działaniach o charakterze militarnym. Jak zaznaczono, „pokazują, że dzieci-żołnierze były rozmieszczane” na punktach kontrolnych i brały udział w patrolach. Część z nich miała być uzbrojona, w tym w karabiny szturmowe typu automat Kałasznikowa.

- W obliczu ataków USA i Izraela na tysiące obiektów (Gwardii Rewolucyjnej), w tym obiektów Basidż, w całym kraju, w tym ataków dronów wymierzonych w patrole bezpieczeństwa i punkty kontrolne, rozmieszczenie dzieci-żołnierzy obok personelu (Gwardii) lub w ich obiektach naraża je na poważne ryzyko śmierci i obrażeń - powiedziała Erika Guevara-Rosas, przedstawicielka Amnesty International.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął się 28 lutego 2026 r. od nalotów Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. W odpowiedzi Iran przeprowadził ataki na Izrael oraz państwa regionu Zatoki Perskiej. Celem były m.in. amerykańskie bazy wojskowe oraz obiekty cywilne, w tym lotniska i instalacje petrochemiczne.

