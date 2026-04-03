Cieśnina Ormuz: Iran i Oman ustalają zasady

W czwartek, 2 kwietnia 2026 r. państwowa agencja IRNA poinformowała, że Iran, we współpracy z Omanem, przygotowuje zasady dotyczące monitorowania żeglugi przez cieśninę Ormuz. Potwierdził to wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharibabadi. Dodał, że konsultacje obejmują organizację ruchu na jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy i gazu na świecie. Wcześniej szef dyplomacji Abbas Aragczi wskazywał, że przyszłość cieśniny zależy od obu państw, na których wodach terytorialnych się znajduje.

Tankowce zmieniają trasy w Ormuzie

Według branżowego źródła analiz i raportów z branży morskiej - serwisu Lloyd's List trzy tankowce, w tym jeden gazowiec LNG, podjęły próbę przepłynięcia przez cieśninę trasą inną niż korytarz zatwierdzony przez Iran. Jeśli rejs zakończy się bez incydentów, będzie to pierwszy swobodny przepływ statków handlowych przez Ormuz od trzech tygodni, a w przypadku LNG – pierwszy od początku konfliktu.

Jak wskazuje Lloyd's List, jednostki kierują się do portu w Omanie i płyną bardzo blisko jego wybrzeża. Dotychczas, za zgodą Teheranu, statki m.in. z Indii i Chin korzystały z trasy przebiegającej bliżej irańskiego brzegu.

Japoński gazowiec przepłynął przez blokowaną cieśninę Ormuz

Agencja Reutera poinformowała w piątek, że japoński gazowiec SOHAR LNG przepłynął przez blokowaną cieśninę Ormuz. Jest to pierwsza jednostka powiązana z Japonią, która zdołała opuścić Zatokę Perską od czasu rozpoczęcia wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. Jak wynika z komunikatu armatora Mitsui O.S.K. Lines (MOL), gazowiec płynący pod banderą Panamy, opuścił „niebezpieczne wody” i znajduje się już poza Zatoką Perską. Według dziennika przed przepłynięciem jednostka stała na kotwicy około 100 km od cieśniny, w Zatoce Perskiej. Lokalne media wskazują, że to wydarzenie jest kluczowe dla Japonii. Japonia sprowadza przez Ormuz ponad 90 proc. importu ropy naftowej i około 11 proc. skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Wojna na Bliskim Wschodzie

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął się 28 lutego 2026 r. od nalotów Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. W odpowiedzi Iran przeprowadził ataki na Izrael oraz państwa regionu Zatoki Perskiej. Celem były m.in. amerykańskie bazy wojskowe oraz obiekty cywilne, w tym lotniska i instalacje petrochemiczne. W wyniku działań zbrojnych Iran zablokował żeglugę przez Cieśninę Ormuz, co doprowadziło do wstrzymania eksportu ropy naftowej z regionu. Decyzja ta przełożyła się na gwałtowny wzrost cen paliw na rynkach światowych.