Dwa tygodnie po zrzuceniu pierwszych bomb na Ukrainę w tureckiej Antalyi doszło do pierwszych rozmów na szczeblu rządowym Rosji z Ukrainą. Czwartkowemu spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa i Dmytro Kułeby patronował szef tureckiej dyplomacji Mevlüt Çavuşoğlu. Wizytę poprzedziły wysiłki dyplomatyczne Ankary. Turecki prezydent telefonicznie namawiał Władimira Putina do zawieszenia broni, opowiedział się także za utworzeniem korytarzy humanitarnych oraz podpisaniem porozumienia pokojowego. Wcześniej rozmawiał również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Choć Çavuşoğlu zapowiadał, że spotkanie ministrów będzie przełomem (zakończyło się bez ustaleń), wydarzenie miało być przede wszystkim sukcesem Turków, którzy po długim flircie z Rosją zaczynają zerkać w stronę Zachodu.

Na stosunki Ankary oraz Moskwy często patrzy się przez pryzmat ich przywódców - Recepa Tyyipa Erdoğana i Władimira Putina. - Zwracamy uwagę na wspólny sposób myślenia obu polityków. (…) Że w gruncie rzeczy oba państwa, a raczej jego elity polityczne, są rewizjonistyczne, jeśli chodzi o porządek międzynarodowy. To znaczy, że zgadzają się co do tego, że liberalny porządek międzynarodowy jest dla nich zagrożeniem - tłumaczył niedawno na łamach DGP analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Karol Wasilewski.

- Mój najlepszy przyjaciel Władimir Putin - mówił więc w 2020 r. Erdoğan. Politycy zbliżyli się do siebie po próbie zamachu stanu w Turcji w 2016 r. Erdoğan uznał, że za jego przeprowadzeniem stał wspierany przez Waszyngton turecki przedsiębiorca i uczony Fethullah Gülen - i idąc za ciosem, kupił rosyjski system obrony powietrznej S-400. Amerykanie zdecydowanie sprzeciwili się transakcji, jednak Turcja pozostała niewzruszona - więc w rewanżu USA nałożyły na nią sankcje, wykorzystując do tego ustawę o przeciwdziałaniu przeciwnikom Ameryki. Ta reguluje kwestie sankcji wobec Iranu, Rosji, Korei Północnej oraz zwalczania terroryzmu. To był pierwszy przypadek, kiedy wykorzystano ją do ukarania sojusznika.