Jak przekazał w wydanym oświadczeniu brytyjski rząd, szczegółowa lista produktów, które będą objęte zakazem eksportu zostanie ogłoszona wkrótce, ale najprawdopodobniej znajdą się na niej m.in. luksusowe samochody, ekskluzywna moda i dzieła sztuki. Ponadto rząd wycofuje wszelkie wsparcie finansowe dla eksportu do Rosji i Białorusi, co oznacza, że nie będzie już wydawać żadnych nowych gwarancji, kredytów i ubezpieczeń dla eksportu do tych krajów.

Jeśli chodzi o cła importowe, to wszystkie dotychczasowe stawki - różne dla różnych grup produktów - zostaną podwyższone o 35 punktów proc. Dotyczy to następujących produktów: żelazo, stal, nawozy, drewno, opony, kontenery kolejowe, cement, miedź, aluminium, srebro, ołów, ruda żelaza, resztki/odpadki żywności, napoje, alkohole i ocet, szkło i wyroby szklane, zboża, nasiona oleiste, papier i tektura, maszyny, dzieła sztuki, antyki, skóry naturalne i sztuczne futra, statki, ryby białe. Łączna wartość importu tych produktów wynosiła 900 mln funtów.

"Nasze nowe taryfy jeszcze bardziej odizolują rosyjską gospodarkę od światowego handlu, zapewniając, że nie będzie ona czerpać korzyści z międzynarodowego systemu opartego na zasadach, których nie przestrzega" - oświadczył brytyjski minister finansów Rishi Sunak.

Tylko w styczniu tego roku Wielka Brytania wyeksportowała do Rosji towary o wartości 193 mln funtów, a w całym roku 2021 - 3 mld funtów.

Po rosyjskiej napaści na Ukrainę kilka brytyjskich marek luksusowych, podobnie jak wiele marek z innych krajów, wycofało się z działalności w Rosji lub ją zawiesiło, m.in. producenci samochodów Jaguar Land Rover i Aston Martin oraz dom mody Burberry.