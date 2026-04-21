Japonia wkracza do gry. Nagła decyzja w sprawie zakazu, w tle broń dla USA

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 09:50
Japonia zdecydował o zniesieniu zakazu eksportu śmiercionośnej broni. Nowe regulacje otwierają drogę do sprzedaży uzbrojenia wybranym partnerom, a także wprowadzają ścisły system monitorowania odbiorców. W tle chodzi także o wsparcie operacji wojskowych prowadzonych przez Stany Zjednoczone w regionie Indo-Pacyfiku. Zmiana wywołuje jednak sprzeciw opozycji, która ostrzega przed ograniczoną rolą parlamentu i możliwym odejściem od pacyfistycznych fundamentów państwa.

We wtorek rząd Japonii oficjalnie zatwierdził zniesienie wieloletniego zakazu eksportu śmiercionośnego uzbrojenia, obejmującego m.in. okręty wojenne, czołgi i systemy rakietowe. To przełomowa decyzja, która oznacza odejście od powojennej, pacyfistycznej doktryny bezpieczeństwa i jednocześnie umożliwia Tokio wejście na międzynarodowy rynek handlu bronią.

Japonia znosi zakaz eksportu śmiercionośnej broni. W tle sprawa wsparcia dla USA

- Obecnie żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie chronić swojego bezpieczeństwa. Aby bronić pokoju, ważne jest promowanie transferu sprzętu obronnego i wzmacnianie zdolności odstraszania sojuszników – powiedział główny sekretarz gabinetu Minoru Kihara.

Znowelizowane przepisy znoszą obostrzenia, które pozwalały Japonii dotychczas na eksport wyłącznie w pięciu kategoriach, m.in. w ratownictwie i transporcie. Od teraz możliwa będzie sprzedaż niszczycieli czy rakiet do krajów, które mają z Japonią podpisane umowy o ochronie informacji niejawnych.

Ryzykowny ruch USA i Japonii na morzu. Chiny ostrzegają, "igranie z ogniem"
Choć sprzedaż broni do państw objętych konfliktem jest zasadniczo zakazana, przewidziano wyjątki "w szczególnych okolicznościach". Będą one uwzględniać narodowe interesy bezpieczeństwa Japonii oraz wsparcie operacji wojskowych prowadzonych przez Stany Zjednoczone w regionie Indo-Pacyfiku. Jak podaje stacja NHK, wprowadzono również ścisły system monitorowania, obejmujący inspekcje terenowe w państwach docelowych.

Eksport broni z Japonii staje się faktem. Opozycja sprzeciwia się historycznej decyzji

Premier rządu Sanae Takaichi tłumaczy ten krok najpoważniejszymi od dekad zagrożeniami, płynącymi z militaryzacji Chin i zbrojeń Korei Północnej. Zniesienie zakazu ostro krytykuje jednak opozycja, wytykając władzom, że parlament ma być powiadamiany o sprzedaży dopiero po autoryzacji transakcji przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

– Jeśli eksport broni będzie odbywał się bez ograniczeń według uznania rządu, może to podważyć fundamenty naszego pacyfistycznego państwa – ocenił Takeshi Shina z opozycyjnego Sojuszu Reform Centrowych.

USA alarmują ws. dostaw broni. Europa musi szykować się na czarny scenariusz
Minister obrony Shinjiro Koizumi zapowiedział intensyfikację dyplomacji zbrojeniowej. Na przełomie kwietnia i maja uda się na Filipiny, by negocjować transfer wycofywanych niszczycieli typu Abukuma. Manila dąży do wzmocnienia floty na tle trwającego sporu terytorialnego z Chinami na Morzu Południowochińskim. Zainteresowanie japońskimi okrętami podwodnymi wyraziła z kolei Indonezja.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Źródło: PAP
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Nowe trzęsienie ziemi na stacjach. Lepiej dzisiaj zatankuj. Za tyle benzyna 95 i diesel 21 kwietnia
Dodatek do emerytury wynoszący 288 zł przysługuje seniorom dożywotnio, jednak nie każdy może na niego liczyć
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
Nie wybudujesz domu na własnej działce. Zakup tego typu nieruchomości może okazać się kosztowną pomyłką
