Rozpoczęła się wielka blokada. Rosja odcina internet w telefonach

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 12:20
Rozpoczęła się wielka blokada. Rosja odcina internet w telefonach/PAP/EPA
Władze odcięły we wtorek wielu użytkownikom w Moskwie dostęp do mobilnego internetu. Decyzja ta ma związek z defiladą zaplanowaną na 9 maja z okazji Dnia Zwycięstwa – poinformował Reuters, cytując niezależne rosyjskie media. Oficjalne stanowisko Kremla głosi, że ograniczenia wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu zwiększonego ryzyka ataku ukraińskich dronów.

W Moskwie fala zażaleń na niedziałający mobilny internet (…) Użytkownicy piszą, że nie otwierają się im serwisy komunikacyjne i strony, nie działa nawet 'biała lista' i nie ma łączności mobilnej” – podał portal Meduza.

Agencja Reutera podała we wtorek, iż sześciu jej korespondentów przebywających w różnych częściach Moskwy potwierdziło, że ich telefony komórkowe nie mogły się połączyć z internetem mobilnym. Według ich relacji, w wielu rejonach stolicy Rosji możliwe było natomiast wykonywanie połączeń telefonicznych.

Kreml zapowiedział w zeszłym tygodniu, że ograniczenia będą wprowadzone, aby zapewnić bezpieczeństwo wobec zwiększonego zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi. Ministerstwo obrony ogłosiło, że w paradzie, po raz pierwszy od 2007 roku, nie weźmie udziału kolumna pojazdów wojskowych. Planowany jest jedynie przelot samolotów zespołów akrobacyjnych oraz samolotów szturmowych Su-25.

W poniedziałek operatorzy telefonii komórkowej poinformowali, że od 5 do 9 maja możliwość korzystania z mobilnego internetu i wysyłania SMS-ów będzie ograniczona. Podobne ostrzeżenie wydał Sbierbank, największy bank Rosji.

Z utrudnieniami muszą liczyć się także chcący skorzystać z usług przewozu osób. Oddział taksówkarski największej rosyjskiej firmy internetowej Yandex ostrzegł, że mogą wystąpić problemy z zamawianiem taksówek przez internet.

Według Politico Rosja „zmaga się z koniecznością uzupełniania liczebności swoich wojsk w obliczu konfliktu w Donbasie, a regularne ukraińskie ataki dronów na kluczowe obiekty w całej Rosji również ujawniły słabości w głębi kraju”.

Ukraińcy przeprowadzają ataki dronami na cele w Rosji, w tym także w okolicach Moskwy, jak na przykład we wrześniu ubiegłego roku. Nieco wcześniej, w czerwcu, ukraińskie ataki sparaliżowały moskiewskie lotniska.

Źródło: PAP
Źródło: PAP
Tematy: RosjaUkrainainternetMoskwa
