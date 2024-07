Automatyczne tankowanie w nocy. A330 MRTT dokonał tego jako pierwszy

Reklama

Jak poinformowała spółka Airbus, należący do Sił Powietrznych Republiki Singapuru samolot A330 MRTT dokonał rzeczy, które jeszcze niedawno była nieosiągalna. Przeprowadzona w ostatnich miesiącach seria testów potwierdziła możliwość automatycznego tankowania w powietrzu (A3R - Automatic Air-to-Air Refuelling) w nocy. Dotychczas z uwagi na duże skomplikowanie tego procesu, było to możliwe jedynie za dnia.

Reklama

Testy miały miejsce między majem a czerwcem tego roku. W tym czasie singapurskie A330 MRTT wyposażone w najnowsze oprogramowanie i wyposażenie A3R przeprowadziły aż dziesięć lotów, w trakcie których tankowały w warunkach nocnych kilka typów statków powietrznych. Jak czytamy w komunikacie — były to portugalskie i singapurskie F-16, F-15SG oraz inny latający tankowiec.

/> />

Jak podaje producent, w ramach testów tankowanie realizowane było w różnych warunkach oświetlenia nocnego i konfiguracjach zewnętrznych odbiorców. Władze spółki zaznaczają, że procedura była możliwa, dzięki nowym algorytmom automatycznego tankowania w operacjach nocnych i systemowi nowoczesnych kamer. Certyfikacja A330 MRTT do wykonywania takich działań ma mieć miejsce już w 2025 roku.

Latające tankowce to kluczowy element nowoczesnych sił powietrznych

Singapur posiada obecnie 99 samolotów bojowych (40 F-15SG oraz 59 F-16C/D/D+), co czyni ich flotę porównywalną (liczbowo) do Sił Powietrznych Polski. Polskiego nieba broni bowiem 48 F-16C/D, 12 FA-50, 22 SU-22 oraz 14 MiG-29, co daje łącznie 96 maszyn (choć należy uczciwie przyznać, że nasza flota jest znacznie mniej zaawansowana). Tym, co jednak różni te dwie armie, są tzw. multiplikatory.

Są to samoloty, które zwielokrotniają możliwości danych sił powietrznych. Należą do nich samoloty wczesnego ostrzegania i latające tankowce. Polska dopiero w tym roku otrzymała dwa używane samoloty wczesnego ostrzegania Saab 340B AEW. Tymczasem Singapur posiada cztery samoloty wczesnego ostrzegania Gulfstream G550 oraz 11 latających tankowców — sześć A330 MRTT (multi role tanker transport) i pięć KC-130 Hercules.

/> />

Utrzymanie tak dużej floty latających tankowców pozwala na efektywniejsze wykorzystanie posiadanych samolotów myśliwskich. Każdy samolot po wylądowaniu musi przejść szereg obsług. To sprawia, że nie tylko jego eksploatacja jest droższa, ale w dodatku maszyna jest na jakiś czas uziemiona. Przedłużanie czasu przebywania w powietrzu sprawia, że ta sama liczba samolotów może wykonywać większą liczbę zadań. Polska zamierza pozyskać tankowce w ramach programu Karkonosze.

A330 MRTT — co potrafi?

W siłach powietrznych na całym świecie służy wiele typów latających tankowców. Można tutaj wymienić m.in. KC-135 Stratotanker, KC-10 Extender, KC-46 Pegasus, A310 MRTT czy rosyjski Il-78. Czym może pochwalić się produkowany przez Airbusa samolot A330 MRTT?

Jest to maszyna względnie nowa, bo służy od 2011 roku. Dotychczas zbudowano 60 egzemplarzy, ale zamówiono już 78 sztuk. Wśród operatorów można wymienić m.in.: Australię, Francję (która zamówiła aż 15 samolotów), Holandię, Wielką Brytanię, Koreę Południową, Arabię Saudyjską czy Singapur.

/> />

Załoga A330 MRTT składa się z trzech osób (dwóch pilotów i operator odpowiedzialny za tankowanie). Maksymalna masa startowa wynosi aż 233 tony, co sprawia, że może on zabrać imponujące 111 ton paliwa. Moc zapewniają dwa silniki o ciągu 320 kN każdy. Samolot porusza się z prędkością 860 km/h i może operować w zasięgu 1800 km od bazy, przewożąc 50 ton paliwa dla innych maszyn.

A330 MRTT jest także zdolny do realizowania innych zadań. Może być samolotem pasażerskim mieszczącym na pokładzie do 300 osób, samolotem transportowym z 45 tonami ładunku lub samolotem medycznym z możliwością transportu 40 noszy i 20 miejsc siedzących dla personelu medycznego.