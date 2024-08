Oceny Defense Intelligence Agency (DIA), amerykańskiej agencji wywiadu wojskowego na które powołuje się agencja Bloomberg wskazują, że Ukraina nadal nie ma dostatecznej ilości amunicji, która dorównałaby zdolności Rosji do wystrzeliwania około 10 tys. pocisków artyleryjskich dziennie. W ich ocenie siły ukraińskie nadal są zdolne do prowadzenia działań obronnych, ale nie będą w stanie rozpocząć kontrofensywy na dużą skalę przez co najmniej sześć miesięcy.

Rosyjska strategia na wyczerpywania Ukrainy

Rosja, która ponad dwa lata temu zaatakowała Ukrainę w przekonaniu, że w dwa tygodnie zajmie Kijów, teraz nie ma siły na dalsze działanie ofensywne na duża skalę, dlatego przyjęła strategię wyczerpywania Ukrainy. Jak ocenia amerykańska agencja wywiadu wojskowego, Moskwa będzie w stanie co najwyżej utrzymać zagarnięte tereny. Jednak nie ma wystarczającej siły, „aby zagrozić głębszym postępom na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę, takim jak miasto Charków”, powiedział DIA w jednej z obserwacji.

Wnioski DIA zostały zawarte w najnowszym kwartalnym raporcie na temat pomocy USA dla Ukrainy wydanym przez inspektora generalnego Pentagonu, Roberta Storcha. Jak zauważa Bloomberg, są one powtórzeniem publicznych oświadczeń wysokich rangą urzędników USA, w tym Marka Milleya, byłego przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, że konflikt miał się zakończyć impasem.

Raport inspektora generalnego obejmuje trzymiesięczny okres kończący się 30 czerwca, po tym, jak Kongres uchwalił najnowszy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 61 miliardów dolarów.

Niespodziewany ruch Ukrainy

Od tego czasu Ukraina rozpoczęła niespodziewaną inwazję na rosyjski region kurski. Na front dotarły w końcu, dostarczone przez sojuszników, długo oczekiwane samoloty myśliwskie F-16. Jednak ich liczba, jak na razie, jest niewielka i raczej nie będą one miały znaczącego wpływu na sytuację na froncie.

Raport DIA podkreślił też udane wykorzystanie przez Ukrainę dostarczonego przez USA taktycznego systemu rakietowego ATACMS, którymi ukraińska armia przeprowadziła wcześniej skuteczne ataki na rosyjskie magazyny amunicji i lotniska na płytach których stały rosyjskie śmigłowce.

Ukraiński atak rakietowy z wykorzystanie systemu ATACMS na Sewastopol 18 maja zatopił korwetę. Ukraina użyła również tego systemu do ataku na rosyjską obronę powietrzną na Krymie, niszcząc kilka rosyjskich najnowocześniejszych systemów rakietowych S-400, zauważono w raporcie.