Przesunięcie tankowca na nowe kotwicowisko

Dotychczas tankowiec znajdował się na fińskich wodach niedaleko półwyspu Porkkala, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Helsinek. Kotwicowisko w pobliżu portu naftowego w Porvoo jest oddalone o około 100 km od poprzedniego miejsca. Nowa lokalizacja jest "lepsza dla prowadzenia dalszych czynności dochodzeniowych" – podkreślono w komunikacie.

Wokół przesuwanego tankowca na czas operacji wyznaczono wyizolowaną strefę w promieniu jednej mili morskiej. Z kolei nad wewnętrzną zatoką archipelagu Porvoo, gdzie będzie kontynuowane dochodzenie, obowiązuje do odwołania strefa zakazu lotów.

Operacja przesunięcia tankowca

Zakończenie operacji przesunięcia statku planowane jest wczesny wieczór. Zakłada się, że tankowiec Eagle S może następnie pozostawać w Porvoo przez dłuższy czas. Około 20-osobowa załoga ma przebywać na pokładzie – przekazał komisarz Heikki Porola z helsińskiej policji.

Śledczy Centralnej Policji Kryminalnej (KRP), odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy, podejrzewają, że uszkodzenia kabla EstLink 2, do czego doszło w środę w Boże Narodzenie, mogło zostać wywołane przez kotwicę statku Eagle S (pływającego pod banderą Wysp Cooka), który – jak się zakłada – należy do rosyjskiej floty cieni – i realizował kurs z Petersburga w stronę Egiptu z załadowanymi ok. 35 tys. ton rosyjskiej benzyny. Sprawa formalnie jest badana jaka akt wandalizmu i zniszczenia mienia. Tego samego dnia uszkodzone zostały również cztery podmorskie kable do transmisji danych. Trzy między Finlandią a Estonią oraz jeden prowadzący z Finlandii do Niemiec. Nie ustalono jeszcze, czy zdarzenia te są ze sobą powiązane. (PAP)