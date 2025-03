Lista 100 największych firm zbrojeniowych na świecie opracowana przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) ilustruje to, pokazując, że wzrost przychodów z broni odnotowano we wszystkich regionach. W 2023 r. łączny przychód ze sprzedaży broni i usług wojskowych 100 największych firm wyniósł 632 mld dolarów, co stanowi wzrost o 4,2 proc. w porównaniu z 2022 r.

Europejski letarg

Chociaż europejskie firmy zajmujące się bronią i usługami wojskowymi odpowiadały za znaczną część całkowitych przychodów 100 największych firm w wysokości 133 miliardów dolarów, to Stary Kontynent odnotował niski, zaledwie o 0,2 proc., wzrost produkcji w latach 2022 - 2023.

Może się to zmienić wraz z nowym planem "ReArm Europe", w ramach którego przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała do zwiększenia wydatków na obronę w Europie. Przebudzenie Starego Kontynentu nastąpiło dopiero po trzech latach wojny w regionie i po decyzji Waszyngtonu o zawieszeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Teraz zwiększenie wydatków na obronność, może skłonić producentów broni wspólnego bloku do wyścigu o kontrakty i szybkiego zwiększenia produkcji.

Tymczasem jak pokazuje wykres statisty, po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. dwie rosyjskie firmy zbrojeniowe znajdujące się w pierwszej setce łącznie odnotowały wzrost przychodów o 40 procent, osiągając przychodu na poziomie 25,5 miliarda dolarów.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Konflikt na Bliskim Wschodzie również zwiększył przychody firm zbrojeniowych w tym regionie. Sześć z 100 największych firm znajdowało się na Bliskim Wschodzie w 2023 roku, z czego trzy w Izraelu. Analitycy SIPRI twierdzą, że po wojnie w Strefie Gazy przychody z broni trzech izraelskich firm osiągnęły 13,6 miliarda dolarów.

Największą liczbę firm zbrojeniowych na liście 100 największych firm spośród wszystkich krajów mały Stany Zjednoczone (41). Ich łączny przychód wyniósł 317 mld dolarów. Wśród 100 największych firm zbrojeniowych znalazło się 27 zakładów z Europy i 23 z Azji i Oceanii.