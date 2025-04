Nowe rakiety? „To nie zmienia gry”

Niemcy czegoś się nauczyli z historii. Armin Papperger, prezes niemieckiego giganta zbrojeniowego Rheinmetall, w rozmowie z gazetą Handelsblatt otwarcie przyznał, że dostawy rakiet manewrujących Taurus do Kijowa nie będą żadnym przełomem. Według niego Ukraina zbyt często opiera swoją narrację na tzw. „wunderwaffe” – czyli broni, która rzekomo ma wszystko odmienić. „Od Javelinów po F-16 – to już było”, mówi Papperger. Jego zdaniem prawdziwym gamechangerem jest tylko klasyczna artyleria, która pozwala utrzymać Rosjan na dystans.

Wielka rozbudowa w Niemczech

Podczas gdy politycy toczą dyskusje o dostawach nowej broni, Rheinmetall inwestuje potężne środki w produkcję amunicji. W miejscowości Unterlüß, w Dolnej Saksonii, firma planuje wyprodukować aż 350 tysięcy pocisków artyleryjskich rocznie – o 150 tysięcy więcej, niż zakładano wcześniej. Inwestycja pochłonie około 600 milionów euro, a zakład stanie się drugim co do wielkości tego typu obiektem w Europie – po hiszpańskim odpowiedniku.

Miliony pocisków i miliardy euro

Papperger zdradza, że Rheinmetall liczy na zamówienia o łącznej wartości aż 300 miliardów euro w ciągu najbliższych pięciu lat. Co więcej, europejskie budżety obronne mogą sięgnąć nawet biliona euro do 2030 roku. Dla Rheinmetall oznacza to olbrzymie możliwości – firma już teraz planuje zwiększenie swojego udziału w rynku inwestycji zbrojeniowych z 18 do 25 procent, szczególnie w Niemczech, gdzie potrzeby są największe.

Amerykański rynek też w zasięgu

Rheinmetall nie zamierza ograniczać się tylko do Europy. Obecnie firma generuje około miliarda dolarów przychodów rocznie w Stanach Zjednoczonych, ale celem jest co najmniej podwojenie tej kwoty. Papperger podkreśla, że wzrost jest możliwy dzięki długoterminowym kontraktom i rosnącemu popytowi na infrastrukturę zbrojeniową.

Koniec złudzeń i twarda kalkulacja

Dla Pappergera jedno jest pewne: zbrojenia w Europie to proces, którego nie da się już zatrzymać. I choć politycy nadal debatują o efektownych rozwiązaniach, przemysł stawia na efektywność. „Wszyscy chcą fabryk. My możemy je zbudować”, deklaruje szef Rheinmetall. Ale na cuda – nie liczmy.

Źródło: wywiad Armina Pappergera dla dziennika Handelsblatt, opublikowany 17 kwietnia 2025 r.