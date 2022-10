W toku dziennikarskiego śledztwa ustalono, że Amerykanie chcą zbudować specjalnie miejsce przeznaczone do „parkowania” bombowców w australijskiej bazie lotniczej Tidal, znajdującej się ok. 300 km na południe do miasta Darwin na obszarze Terytorium Północnego. Nie udało się ustalić, kiedy miałoby to nastąpić.

Urzędnicy australijskiego resortu obrony oraz ambasady amerykańskiej w Canberrze jak dotąd nie skomentowali tych medialnych doniesień.

Ostrzeżenie dla Chin

B-52 to bombowce strategiczne dalekiego zasięgu, które są zdolne do przenoszenia broni jądrowej.

Analitycy nie mają wątpliwości, że taki krok ma być jasnym sygnałem dla Chin. USA zacieśniają długoterminową współpracę w obszarze bezpieczeństwa z Australią w obliczu wzrostu potęgi Państwa Środka na terenie Azji i Pacyfiku.

Becca Wasser z Centre for New American Security (CNAS) ocenia, że rozmieszczenie bombowców B-52w północnej Australii to ostrzeżenie dla Chin. Posiadanie bombowców, które potencjalnie mogą zaatakować kontynentalne Chiny, mogą być bardzo ważnym sygnałem dla Pekinu, gdyby Państwo Środka chciało podjąć jakiekolwiek działania wobec Tajwanu – wyjaśnia dla ABC Becca Wasser.

We wrześniu 2021 roku Australia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone ogłosiły nowy pakt bezpieczeństwa o nazwie AUKUS. Dzięki współpracy Australia, z pomocą swoich partnerów, do 2040 roku ma wystawić flotę atomowych okrętów podwodnych.