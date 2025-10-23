Policja otworzyła ogień do żołnierzy

Incydent miał miejsce w środę około godz. 17 w miejscowości Erding, położonej na północny wschód od Monachium, tuż przy lotnisku. Mieszkańcy zauważyli mężczyzn w wojskowym kamuflażu i uzbrojonych w długą bronią, którzy przemykali się na polach na obrzeżach miasta. Wystraszyli się i powiadomili policję.

Reklama

Gdy funkcjonariusze zjawili się na miejscu to, jak relacjonowała prasa, żołnierze zaczęli do nich strzelać ze "ślepej" amunicji – sądząc, że policjanci również biorą udział w manewrach. Tymczasem stróże prawa – przekonani, że są atakowani – otworzyli ogień do wojskowych. Tylko funkcjonariusze mieli ostrą amunicję.

Całe szczęście nieporozumienie zostało szybko wyjaśnione – przerwano ogień. Funkcjonariusze niegroźnie ranili tylko jednego żołnierza. Mężczyzna, po opatrzeniu, został wypisany ze szpitala kilka godzin później.

Zamiast koordynacji wyszła kompromitacja

Bawarska policja prowadzi już śledztwo w sprawie incydentu. Póki co ustalono, że funkcjonariuszy z Erding nie powiadomiono o tym, iż na ich terenie będą prowadzone ćwiczenia wojskowe.

Zakrojone na szeroką skalę manewry "Marshal Power" rozpoczęły się właśnie w środę i pierwotnie miały potrwać tydzień. Bierze w nich udział około 500 żołnierzy żandarmerii wojskowej Bundeswehry oraz 300 pracowników policji, straży pożarnej i służb ratowniczych.

Ćwiczenia te nie odbywają się na zamkniętych poligonach wojskowych, lecz celowo w przestrzeni publicznej – tak, by jak najwierniej odwzorować działania bojowe prowadzone na zapleczu fikcyjnego frontu. Nie wiadomo, czy po incydencie zostaną wznowione.

"Manewry miały na celu przećwiczenie współdziałania sił wojskowych i cywilnych w sytuacji wojny obronnej. Zamiast tego ujawniły poważne problemy z koordynacją między zaangażowanymi służbami" – komentowała bawarska gazeta "Munich Merkur".