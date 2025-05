Zdjęcie Surowikina odnaleziono na kanale telegramowym rosyjskiej ambasady w Algierii. Wykonano je, gdy w Dzień Zwycięstwa (9 maja) wojskowy, wraz z personelem placówki, odwiedził serbski cmentarz wojskowy z I wojny światowej położony w dzielnicy Dali Ibrahim w Algierze. Delegacja złożyła tam kwiaty na grobie żołnierza, pochodzącego z Rosji.

Reklama

Na zdjęciu widać Surowikina, który idzie po nekropolii obok Władimira Cukanowa, attache wojskowego Rosji w Algierii. Nie został jednak podpisany z imienia i nazwiska. Opisano go jedynie jako "szefa grupy ekspertów wojskowych w Algierii".

Surowikin przejął dowództwo po rosyjskich porażkach w Ukrainie

Gen. Siergiej Surowikin, zwany niegdyś przez kremlowską propagandę „Generałem Armagedonem”, objął dowództwo rosyjskiej armii w Ukrainie w październiku 2022 roku, tuż po serii poważnych porażek, które zmusiły wojska Putina do wycofania się z części obwodu charkowskiego. Po objęciu funkcji zainicjował zmasowane ataki rakietowe i dronowe na ukraińską infrastrukturę energetyczną, poważnie uszkadzając niemal wszystkie niejądrowe elektrownie w tym kraju.

W listopadzie tego samego roku Surowikin oficjalnie ogłosił odwrót rosyjskich wojsk z Chersonia - jedynej stolicy obwodowej zdobytej przez Rosjan w toku inwazji. W styczniu 2023 r. został zastąpiony na stanowisku dowódcy sił rosyjskich w Ukrainie przez szefa Sztabu Generalnego, gen. Walerija Gierasimowa.

Zniknięcie generała po buncie Prigożyna

Po buncie zorganizowanym przez Jewgienija Prigożyna w czerwcu 2023 r. gen. Surowikin zniknął z przestrzeni publicznej. Choć rosyjskie Ministerstwo Obrony nie ogłosiło oficjalnie jego dymisji, we wrześniu jego nazwisko zostało usunięte ze strony internetowej resortu.

Według źródeł w amerykańskich służbach dziennika "The New Tork Times" Surowikin miał wiedzę o planach Prigożyna z wyprzedzeniem. Wkrótce po buncie serwis "The Moscow Times" donosił, że generał został aresztowany. Kreml nie skomentował wtedy tych doniesień.

We wrześniu 2023 r. "NYT", powołując się na dwóch amerykańskich urzędników oraz źródło w rosyjskim ministerstwie obrony, podał, że generał został zwolniony z aresztu wkrótce po śmierci Prigożyna.

Nowa misja w Afryce

Niedługo potem rosyjski "Kommiersant" informował, że generał przebywał w Algierii jako członek delegacji ministerstwa obrony i prawdopodobnie miał objąć stanowisko związane z tzw. "kierunkiem wschodnim". W lutym 2025 roku członek Komitetu Obrony Dumy Państwowej Wiktor Sobolew potwierdził, że Surowikin przebywał w Afryce, gdzie pełnił funkcję doradcy wojskowego.