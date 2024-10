Gogle do zadań specjalnych

Gogle, znane jako Integrated Visual Augmentation System lub IVAS, mają zapewnić żołnierzom wszystko, od możliwości widzenia w nocy po ostrzeżenia przed nadchodzącymi zagrożeniami powietrznymi. Armia chwaliła obecny, lżejszy prototyp. Jego poprzednia wersja powodowała u żołnierzy bóle głowy i nudności.

Armia chce zamówić aż 121 tys. takich urządzeń, ale wszystko będzie zależeć od wyników coraz bardziej rygorystycznej serii testów bojowych. Kulminacją ich będą duże ćwiczenia trwające od kwietnia do czerwca przyszłego roku, które określą, czy gogle zostaną skierowane do masowej produkcji, twierdzi Bloomberg, powołując się na oświadczenie armii.

US Army negocjuje cenę zestawu

Jeśli armia zdecyduje się na podpisanie umowy z Microsoftem, spółka może otrzymać nawet 21,9 mld dolarów w ciągu nadchodzącej dekady za wyprodukowanie i dostarczenie urządzeń, części zamiennych oraz usług wsparcia. Urządzenia są oparte na goglach „mixed reality” HoloLens od Microsoftu.

Na razie testy „idą znacznie lepiej niż za pierwszym razem”, ponieważ „wiele problemów zostało naprawionych”, powiedział w zeszłym tygodniu szef zakupów armii Doug Bush na dorocznej konferencji Association of the US Army. „Jednak, i to jest ważne, nadal musimy być w stanie uzyskać coś, na co nas stać”.

Ile za jedną parę gogli od Microsoftu?

Koszt jednostkowy będzie „kluczowym czynnikiem w przyszłym roku, gdy kadra zarządzająca podejmie decyzje o rozpoczęciu produkcji” – powiedział. Bush nie podał konkretnych danych o kosztach, ale armia przyznała po dochodzeniu Bloomberg News, że jej celem cenowym „jest znacznie niższy koszt niż 80 000 dolarów”.

Podstawowy wyświetlacz przezierny, bateria i jednostka piersiowa do wyświetlania informacji, takich jak lokalizacja dronów nad głowami, stanowią część obecnej szacowanej ceny jednostkowej wynoszącej 41 824 dolary, zgodnie z dokumentami budżetowymi. Pozostałą część obejmują zwiększone wydatki, od zarządzania programem armii po koszty inżynierii i wsparcia oprogramowania przez Microsoft.

Armia i Microsoft przed poważnym "wyzwaniem"

Bush powiedział, że wojskowa administracja pracuje nad rozwiązaniem tego problemu „wraz z naszymi partnerami z branży”. Dyrektorzy firmy Microsoft przyznają, że to wyzwanie.

„Przeprowadzamy program w celu określenia obszarów, w których możemy obniżyć koszty” – powiedział w zeszłym tygodniu reporterom Robin Seiler, wiceprezes ds. rzeczywistości mieszanej w firmie Microsoft.

Redukcja kosztów na wielu poziomach

„To dość złożony system, więc gdy patrzysz na redukcję kosztów, musisz patrzeć na nią z poziomu komponentów, z poziomu siły roboczej i z poziomu łańcucha dostaw” — powiedziała Seiler. Niektóre prognozy kosztów odnoszą się do początkowych partii produkcyjnych, a inne są oparte na „rozkładzie czasu” — powiedziała.