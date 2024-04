Brytyjski Urząd Statystyczny - Office for National Statistics (ONS) - podał w poniedziałek, że średni wiek, w którym ponad połowa osób nie mieszka już z rodzicami, w Anglii i Walii wzrósł w 2021 r. do 24 lat. Oznacza to, że młodzi Brytyjczycy mieszkają z rodzicami o trzy lata dłużej niż dziesięć lat temu. W latach 2004–2022 wiek, w którym Brytyjczycy częściej posiadają własny dom, wzrósł o cztery lata, do 36 lat.

Analiza brytyjskich statystyków z ONS pokazuje, jak trudno jest obecnie młodym Wyspiarzom dorównać standardom życia poprzednich pokoleń. Największy wpływ na opóźnienie przejścia w pełną dorosłość mają wysokie koszty życia.

Wysokie ceny domów i czynszów w stosunku do dochodów

Negatywne tendencje pogłębiane są przez wyzwania demograficzne wynikające ze starzenia się społeczeństwa i kryzys mieszkaniowy.

„Bardzo szybki wzrost liczby ludności w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej dekady znacznie zwiększył popyt na nieruchomości” – powiedział Tomasz Wieladek, główny ekonomista europejski w T. Rowe Price. „Jednocześnie podaż mieszkań została ograniczona. Ponadto znaczący wzrost cen domów i czynszów w stosunku do dochodów utrudnił wyprowadzenie się z domu rodziców”.

Wieladek powiedział też, że wyższe zadłużenie studentów od czasu podwyżki czesnego w latach 2010–2015 również wywiera presję na dochody rozporządzalne młodych pracowników.

Tymczasem moment, w którym brytyjscy pracownicy osiągają najwyższe zarobki w swojej karierze, także zostaje znacznie opóźniony. W 2013 r. pracownicy w Wielkiej Brytanii osiągnęli najwyższe zarobki w wieku 38 lat, ale do 2023 r. wiek ten przesunął się do 47 lat.

Rośnie średni wiek zawierania małżeństw

Analiza ONS wykazała również, że w ostatnich dziesięcioleciach średni wiek zawierania związku małżeńskiego przez Brytyjczyków uległ dalszemu podwyższeniu. Średni wiek mężczyzny poślubiającego płeć przeciwną w Anglii i Walii wzrósł z nieco poniżej 30 lat w 2000 r. do 32,1 w 2020 r. W przypadku kobiet wychodzących za mąż za mężczyznę wzrósł do 30,6 z 27,5 w 2000 r.

Pierwsze dziecko znacznie później

Kobiety również rodzą pierwsze dziecko w późniejszym wieku, a wysokie koszty opieki nad dzieckiem stanowią znaczne obciążenie dla wielu młodych rodziców. Średni wiek kobiet, które po raz pierwszy zostają matkami w Anglii i Walii wzrósł w 2020 r. do 29,1 lat, w porównaniu z 26,5 dwie dekady wcześniej.