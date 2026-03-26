Na linii promowej Gdynia–Karlskrona występują zakłócenia w kursowaniu statków operatora Stena Line. Powodem jest incydent z udziałem promu Stena Spirit, do którego doszło podczas manewru cumowania w Karlskronie.

Reklama

Reklama

Uszkodzenie cumy statku Stena Spirit

Jak poinformowała rzeczniczka Stena Line Polska Agnieszka Zembrzycka, w środę rano w trakcie cumowania promu Stena Spirit w porcie w Karlskronie doszło do pęknięcia cumy rufowej. W połączeniu z silnym wiatrem spowodowało to przemieszczenie jednostki, co wymagało użycia holownika.

Na pokładzie znajdowało się 489 pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń, a prom został bezpiecznie ustabilizowany przy nabrzeżu.

Przeprowadzona została kontrola statku i infrastruktury portowej, a także inspekcja przez towarzystwo klasyfikacyjne. Czekamy na ostateczne zezwolenie na przemieszczenie statku, aby zwolnić miejsce przy nabrzeżu. Ponieważ miejsce to zajmuje obecnie Stena Spirit, doszło do opóźnień w rejsach naszych pozostałych jednostek na linii Gdynia – Karlskrona – powiedziała rzeczniczka Stena Line Polska.

Opóźnienia promów na linii Gdynia – Karlskrona

Z powodu postoju Stena Spirit przy nabrzeżu doszło do opóźnień pozostałych jednostek obsługujących trasę Gdynia–Karlskrona. Środowy wieczorny rejs tej jednostki został odwołany, a pasażerom zaproponowano zmianę rezerwacji na inne połączenia oraz zapewniono noclegi.

Przybycie statku Stena Estelle do Karlskrony jest opóźnione. Pasażerowie, którzy zarezerwowali rejs tym statkiem i czekali na terminalu w Karlskronie, w związku z przedłużającym się oczekiwaniem otrzymali zakwaterowanie i posiłki na statku Stena Spirit. Również wypłynięcie Stena Ebba z Gdyni zostało opóźnione. Pasażerowie wsiedli na pokład w normalnym czasie odprawy i przebywają na statku, korzystając z kabin i udogodnień pokładowych – poinformowała Zembrzycka.

O awarii promu pierwsze poinformowało RMF FM.

Stena Line obsługuje połączenie Gdynia–Karlskrona od ponad 30 lat. Na trasie kursują trzy jednostki, w tym dwa nowoczesne promy klasy E-Flexer: Stena Estelle i Stena Ebba.