Sprawa trafiła w tym tygodniu do Izby Lordów podczas posiedzenia komisji ds. środowiska i zmiany klimatu – informują brytyjskie media.

Organizacja Green Alliance uważa, że aktor Rowan Atkinson „zniszczył” reputację pojazdów elektrycznych (EV), a także „przyczynił się do spowolnienia ich sprzedaży”.

Gdy media wzięły na tapet krytykę ws. opinii brytyjskiego aktora o EV, przypomniały również o jego wykształceniu. BBC już w przeszłości podawało, że Atkinson zdobył licencjat w zakresie elektrotechniki na Uniwersytecie w Newcastle i został magistrem nauk ścisłych na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Co napisał Atkinson o autach elektrycznych?

Zdaniem organizacji Green Alliance tekst opublikowany 3 czerwca 2023 r. w The Guardian z komentarzem Rowana Atkinsona był „szkodliwy” dla pojazdów elektrycznych. Chodzi o opinię pt. "Uwielbiam pojazdy elektryczne – i byłem wczesnym użytkownikiem. Ale coraz bardziej czuję się oszukany".

„[…] Pojazdy elektryczne może i są trochę bezduszne, ale to wspaniałe mechanizmy: szybkie, ciche i do niedawna bardzo tanie w eksploatacji. Jednak coraz częściej czuję się trochę oszukany. Gdy zaczniesz wgłębiać się w fakty, motoryzacja elektryczna nie wydaje się być panaceum dla środowiska” – brzmi fragment tekstu, opublikowanego w The Guardian.

Aktor skrytykował również akumulatory litowo-jonowe. „[…] Są one absurdalnie ciężkie, wymagają ogromnej ilości energii do produkcji i (jak się szacuje) ich żywotność wynosi zaledwie około 10 lat. Wydaje się, że to perwersyjny wybór sprzętu do prowadzenia walki przemysłu samochodowego z kryzysem klimatycznym”.

Jak inaczej pomóc środowisku?

„[…] Coraz częściej mam wrażenie, że nasz miesiąc miodowy z autami elektrycznymi dobiega końca i nie jest to złe: zaczynamy dostrzegać, że jeśli chcemy właściwie rozwiązać poważne problemy środowiskowe, spowodowane przez motoryzację, musimy rozważyć szerszy wachlarz opcji” – napisał Rowan Atkinson w opinii z 2023 r.

Jakie rozwiązania zasugerował wówczas aktor? Na jego liście pojawiły się m.in.: dalszy rozwój technologii wodorowej i zwiększanie wykorzystania paliwa syntetycznego, a także dłuższe użytkowanie samochodów przez właścicieli.

„Sprostowania nigdy nie docierają do tak szerokiego grona…"

Po dwóch dniach pod tekstem Atkinsona pojawił się komunikat. „Ten artykuł został poprawiony 5 czerwca 2023 r., aby zmienić opis żywotności akumulatorów litowo-jonowych z »około 10 lat« na »ponad 10 lat«. Dodatkowo wyjaśniono, że według danych Volvo emisja gazów cieplarnianych podczas produkcji samochodu elektrycznego jest »prawie 70% wyższa«, a nie »70% wyższa« – podano. „Artykuł został ponownie poprawiony 7 czerwca 2023 r., aby usunąć nieprawidłowe odniesienie do wykorzystania »wielu metali ziem rzadkich” w produkcji akumulatorów litowo-jonowych […]”– dodano.

„[…] Niestety, sprostowania nigdy nie docierają do tak szerokiego grona odbiorców jak pierwotne fałszywe twierdzenie, co podkreśla potrzebę zapewnienia wysokich standardów redakcyjnych w kontekście przejścia na neutralność emisyjną" – przekazała organizacja GA w udostępnionym liście, krytykującym opinię brytyjskiego aktora o EV.