PGNiG może być zainteresowane gazem z Libanu lub Izraela



Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zainteresowane możliwościami dostaw gazu z takich kierunków, jak Liban czy Izrael, poinformował prezes Piotr Woźniak.

"Jesteśmy zainteresowani tym kierunkami, jesteśmy zainteresowani współpracą z partnerami z tego regionu" - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej, zapytany o możliwe przyszłe dostawy gazu z Libanu i Izraela.

"Możliwe, że trafimy kiedyś do Libanu bądź do Izraela" - dodał prezes.

Podkreślił jednak, że priorytetem są dostawy z kierunku norweskiego oraz że portfel dostaw do terminalu LNG nie jest jeszcze zapełniony.

PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 21 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na dwóch z nich pełni rolę operatora.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)