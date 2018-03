Przedstawiciele Budimeksu mówili o swoich obawach w czasie prezentacji najnowszych wyników finansowych spółki. Zeszły rok zakończył się dla niej wynikiem 464 mln netto na plusie. Firma uczestniczy zarówno w boomie w budownictwie mieszkaniowym, jak i infrastrukturalnym. W kolejnych latach na drogi i remonty torów ma być przeznaczanych coraz więcej pieniędzy. Do 2023 r Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma do wydania na inwestycje 135 mld zł, a spółka PKP Polskie Linie Kolejowe 66 mld zł. Szef PKP Krzysztof Mamiński w zeszłym roku założył się, ze na pewno uda się wydać te pieniądze. Budimex jest innego zdania. – Zarówno w drogach, jak i na kolei nie będzie takiego boomu, jak przewidują plany. Na pewno nie uda się wydać wszystkich pieniędzy. Harmonogramy będą spowalniane. Już coraz więcej przetargów jest unieważnianych – mówi Radosław Górski z zarządu Budimeksu.

Przedstawiciele firmy ostrzegają przed rosnącymi problemami w branży budowlanej. Po pierwsze są to szybko rosnące ceny materiałów – stali, betonu czy asfaltu. Do tego dochodzi długi czas od momentu składania ofert do rozstrzygnięcia przetargu. W efekcie firmy coraz częściej uznają, że nie opłaca im się realizować przetargu za zgłoszoną wcześniej cenę. Tak było niedawno w przypadku przetargu na budowę trasy S3 w woj. Dolnośląskim, od Kamiennej Góry do granicy z Czechami. Budimex, który zgłosił najniższą cenę, uznał, że nie przedłuży ważności oferty.

Coraz częściej zdarza się, że w przetargach nie zgłasza się żadna firma lub składana jest tylko jedna oferta. Propozycje zaczynają znacznie przekraczać kosztorys. Tak jest np. w przypadku przetargu na budowę i rozbudowę dróg 681 i 682 na Podlasiu. W pierwszym przetargu zgłoszono cenę 150 mln zł. Został unieważniony, bo kwota o 20 proc. przekroczyła kosztorys. W drugim przetargu zamawiający znacznie ograniczył zakres prac, a mimo to cena podskoczyła do 200 mln zł.

Firmy budowlane od pewnego czasu apelują, by zmienić sposób waloryzacji kontraktów, bo ten istniejący nie oddaje rzeczywistego wzrostu cen.

Do podwyżek cen materiałów przyczynia się kumulacja prac w dwóch-trzech latach. Przykładowo spółka PKP PLK zaplanowała, że wydatki na inwestycje wzrosną z 5,5 mld zł w 2017 roku do 13,5 mld w 2019 r.

W Budimeksie przyznają, że branży coraz bardziej doskwiera brak firm podwykonawczych i ogromny niedobór pracowników. Brakuje ich mimo rosnących płac. Budimex liczy teraz na przejęcie części robotników od ograniczającej działalność w Polsce firmy Skanska.

Przedstawiciel Budimeksu przyznaje tez, że wciąż nie rozwiązano problemu dowozu kruszyw – jednego z najważniejszych materiałów wykorzystywanych na budowach dróg czy przy remontach linii kolejowych. Najłatwiej jest je przewieźć koleją, ale wiele linii jest w remoncie. – Dostajemy znacznie dłuższe trasy objazdowe, które często nie są zelektryfikowane. Brakuje zaś spalinowych lokomotyw. Na południu Polski ratujemy się dowozem kruszyw ciężarówkami bezpośrednio z kopalń. Największy problem jest jednak w centralnej Polsce – mówi Artur Popko, dyrektor budownictwa infrastrukturalnego w Budimeksie.

